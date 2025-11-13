Esta semana en tu quiosco: el 'boom' mundial del anime, en El Cultural

Tanjiro Kamado, protagonista del anime 'Guardianes de la noche', en la portada de El Cultural del 14 de noviembre de 2025.

2025 ha sido el año en que el anime conquistó el mundo. Hablamos con distribuidores, exhibidores y especialistas sobre una industria que ya factura más dinero en el extranjero que dentro de las fronteras de Japón.

Hablamos de un fenómeno global, por tanto, que en 2024 facturó 25.000 millones de dólares, muy cerca de los 30.000 de la taquilla mundial de cine.

Este año, el anime ha seguido arrasando en las salas de cine con Guardianes de la noche: la fortaleza infinita, que ha recaudado 633 millones de dólares en todo el mundo. Y este viernes la animación japonesa regresa a la cartelera con Jujutsu Kaisen: Ejecución.

Y además:

LETRAS. Nuestro libro de la semana es El temperamento revolucionario, un ensayo de Robert Darnton que examina el origen francés de la cultura de la protesta, y que presneta el estallido de la revolución en París en 1789 como la culminación de 40 años de escándalos políticos y culturales. Destacamos también Las nueve vidas de Safo, donde Laure de Chantal disecciona la figura de la poetisa griega; y Qué quedará de nosotros, la novela en la que Eduardo Sacheri detalla las penalidades de los soldados argentinos en las Malvinas.

ARTE. Recorremos la exposición de Yoko Ono en el MUSAC de León, la más grande de la artista conceptual y performer japonesa en España desde la que le dedicó el Guggenheim de Bilbao en 2014. Recomendables también las exposiciones de John Akomfrah en el Thyssen y la de Charles Clifford, el mejor fotógrafo del siglo XIX, en el Museo Universidad de Navarra.

ESCENARIOS. La bailaora malagueña Rocío Molina estrena espectáculo en el Centro de Danza Matadero de Madrid. Erotismo, miedo, espiritualidad... son algunos de los ingredientes de Calentamiento, un viaje en el que la acompañan Pablo Messiez y Niño de Elche.

MÚSICA. Entrevistamos al icónico director de orquesta británico Simon Rattle. Con motivo de su setenta cumpleaños, vuelve a España con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera en una gira que pasará por Madrid, Barcelona y Valencia. El programa doble, que cruza Janácek y Bruckner con Schumann y Stravinski, supondrá la oportunidad única de escuchar a esta orquesta histórica dirigida por uno de sus admiradores más antiguos y rendidos.

CINE. La directora Lynne Ramsay adapta en Die My Love una novela de Ariana Harwicz. Una película que aborda la historia de una mujer que, tras dar a luz, se sumerge en la locura, con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. "Me emociono mucho en los rodajes, es como un gran parque infantil", reconoce la cineasta.

CIENCIA. A raíz de la última novela de Ken Follett, José Manuel Sánchez Ron reflexiona sobre lo que Stonehenge representa y lo que pretendieron quienes lo construyeron hace entre 5.000 y 3.500 años.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural. A la venta a partir de este viernes 14 de noviembre en los quioscos por 2,50 euros.