Esta semana en tu quiosco: Mircea Cartarescu, en El Cultural

Mircea Cărtărescu en la portada de El Cultural del 17 de octubre de 2025. Foto: Sara Fernández.

Novelista, poeta y ensayista, Mircea Cartarescu gasta una timidez seductora que compensa con una amabilidad a prueba de entrevistas.



Eterno candidato al Premio Nobel, es el autor rumano más destacado de nuestros días, al punto que cuando publicó su descomunal Solenoide, los especialistas celebraron esta novela como “el mayor acontecimiento literario de los últimos veinticinco años”.

Cartarescu, que estos días lanza en España Los conocedores (Impedimenta), ha pasado unos días en España participando en diversos festivales literarios. En medio de unas jornadas rebosantes de descubrimientos, mientras bajaba de un avión y se preparaba para tomar otro rumbo a Italia, el escritor ha conversado con El Cultural.

Y además:

LETRAS. Páginas de Espuma reúne en un volumen la que hasta hoy es la recopilación más completa en nuestro idioma de los cuentos de Ray Bradbury, autor de Fahrenheit 451. Entre ellos, encontramos sus célebres Crónicas marcianas, en las que narrala colonización de Marte, desde los primeros contactos con los alienígenas hasta el estallido de una guerra nuclear.

ARTE. Viajamos al Museo de Bellas Artes de Bilbao para conocer la gran exposición dedicada a Georg Baselitz, uno de los artistas más influyentes del arte contemporáneo europeo.

Y hablamos con Norman Rosenthal, su comisario, figura clave que ha impulsado la carrera de maestros como Baselitz —a quien descubrió—, Anselm Kiefer o los Young British Artists, y que junto al magnate de la publicidad Charles Saatchi lanzó a la fama a figuras como Damien Hirst y Tracey Emin.

TEATRO. Frustración, rabia, miedo o, tal vez, amor. Las inquietudes del presente y la reivindicación política invaden las suculentas historias que protagonizan el teatro alternativo estos días, desde Borde (La aspereza), La ligereza, Proyecto Ramen, La rabia es nuestra a Nosaltres, els sense nom, y que tienen en común las emociones, ese impulso de querer atravesar el caos, cambiar las cosas o romper, o no, con todo.

ÓPERA. Pablo Heras-Casado, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Música, vislumbra una nueva producción de El anillo en Bayreuth, donde recogerá el testigo de Boulez en 2028. Con la orquesta del teatro germano recorrerá además España en 2026. En el cénit de su carrera, el maestro granadino celebrá tres décadas subido sobre el podio.

DANZA. Rubén Olmo, al frente del Ballet Nacional de España, recupera en el Teatro Real la Medea de José Granero, una pieza que refleja la revolución modernizadora que supuso el coreógrafo para el baile español, esta vez interpretada por Eva Yerbabuena.

MÚSICA. Hay un hombre en Australia que lo hace todo. Kevin Parker, el cerebro de Tame Impala, publica su quinto álbum de estudio, Deadbeat, donde prosigue su evolución del rock psicodélico a la electrónica de baile, inspirándose en la escena rave de su país.

CINE. Jafar Panahi es uno de los cuatro cineastas (y el único vivo) que ha conquistado los tres máximos galardones del cine europeo: el León de Oro, el Oso de Oro y la Palma de Oro. Este último lo alzó en 2025 por Un simple accidente, un thriller moral rodado en la clandestinidad en Irán con el que representará a Francia en los Oscar.

CIENCIA. José Manuel Sánchez Ron reflexiona sobre cómo el emotivo abrazo entre la chimpancé Wounda y la fallecida recientemente Jane Goodall revela nuestra conexión biológica y moral con otros primates: una prueba de la evolución y de la obligación ética de respetarlos y conservarlos.

Todo esto y mucho más, en el próximo número de El Cultural.