Eric Prydz, la leyenda de la electrónica aterriza en Fabrik 10 años después de 'Opus': "Lo produje en 30 minutos"

Eric Sheridan Prydz (Estocolmo, 1976) es uno de los artistas más importantes de la música electrónica. El próximo sábado 18 de octubre estará en Fabrik para ser la estrella de LOOP, la nueva fiesta de la macrodiscoteca madrileña.

Este evento, que celebra su segunda sesión, busca renovar la imagen de Fabrik y abrirse a sonidos electrónicos más frescos, como el que triunfa en Ibiza.

Prydz lidera un cartel en el que destacan Sasha & John Digweed o el británico Richy Ahmed. Edu Imbernon, Dosem, Fran Arés e Ismael Rivas pondrán el sabor español la noche del 18 de octubre.

La historia de Eric Prydz

Eric Prydz iba a formar parte del grupo Swedish House Mafia, pero no se llevó a cabo al trasladarse a Londres.

El DJ y productor sueco saltó a la fama con su canción Call on me en 2004. Tras la cual llegaron otros éxitos como Proper Education y Pjanoo.

Pero ninguna tan aclamada como Opus, una de las canciones más bailadas de la cultura dance. Estrenada en 2015, ha sido pinchada por David Guetta y todos los grandes DJs del mundo.

La influencia de Eric Prydz se ve reflejada en otros muchos artistas, incluido su compatriota Avicii, fallecido en 2018. Poco antes, Prydz fue galardonado como 'DJ del año' en los Electronic Music Awards.

Incluso la Orquesta Filarmónica de Helsinki tiene una versión de esta mítica canción. La original tiene 117 millones de reproducciones en Spotify.

Opus está considerado un himno gracias a una progresión que asciende de los 35 a los 136 beats por minuto.

Una década después de su lanzamiento, Opus sigue siendo la canción preferida por Eric Prydz para finalizar sus sesiones. Según confesó el artista, "lo produje en apenas 30 minutos", a pesar de tener una duración de nueve.

Una curiosidad del sueco es que durante muchos años ha padecido aerofobia, miedo a volar en avión. Un temor que parece haber superado.

Entre Ibiza y el Sonar

Durante el 2025, Eric Prydz ha estado en Barcelona en el célebre Festival Sónar, una edición que batió récords con 161.000 asistentes.

Además, el sueco ha estado todo el verano en Ibiza con una 'residencia' todos los lunes en UNVRS. El nuevo superclub donde ha trasladado sus espectaculares proyecciones con la fiesta Holosphere 2.0.

Fabrik.

Ahora llega el turno para Fabrik, el recinto indoor musical más grande de Europa y en el puesto 14 de los mejores clubs del mundo.

Una macrodiscoteca que, además, ha renovado su imagen, ampliado el espacio para clientes VIP y el ocio nocturno premium. Y donde Eric Prydz regalará este sábado una noche inolvidable.