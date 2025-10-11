Desde que se conocieron a finales de los años 60 en las audiciones para la obra 'Sueños de un seductor', ambos forjaron una profunda relación que se movió entre el romance y la amistad.

Allen convirtió a Keaton en su obra y por eso la convirtió en la estrella de algunas de sus películas más icónicas como 'Annie Hall', 'Manhattan' o 'Misterioso asesinato en Manhattan'.

La actriz siempre ha defendido al cineasta, recalcando su figura artística y la gran influencia que ha tenido sobre ella como director y como amigo.

Juntos han forjado uno de los dúos más icónicos en la historia de Hollywood.