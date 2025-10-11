-
Muere la actriz Diane Keaton | Amante de los sombreros
Diane Keaton adoraba coleccionar sombreros y por ello los convirtió en su sello personal.
Rara vez se le veía en público o en eventos importantes sin alguna de sus llamativas prendas. Con el paso de los años convirtió este accesorio en sinónimo de su estilo y personalidad.
Muere Diane Keaton, en directo | Sus inicios como actriz
Diane Keaton inició su carrera en los años 70 con el papel de Kay Adams en El Padrino. Hija de un ingeniero y una madre amante del arte, Keaton dejó Los Ángeles para estudiar interpretación en Nueva York y adoptó el apellido materno, forjando así una identidad artística que la acompañaría durante toda su carrera.
Muere la actriz Diane Keaton | Su carrera como inversora
Además de su exitosa carrera como actriz, Diane Keaton también tuvo bastante fortuna como inversora y restauradora de casas históricas en California.
De hecho, en 2003 llegó a vender su mansión en Beverly Hills a Madonna por 6,5 millones de dólares. Todo un dominio de los negocios.
Muere la actriz Diane Keaton | Estilo, talento y autenticidad más allá del cine
Ícono de la moda de los años 70 y símbolo sexual tras Buscando al Sr. Goodbar, Diane Keaton también conquistó al público con su honestidad y humor en sus memorias.
Como fotógrafa y productora, demostró que su creatividad trascendía la actuación, consolidando así su legado como una figura multifacética y auténtica.
Muere la actriz Diane Keaton | Una actriz con una personalidad firme y singular
Diane Keaton siempre ha destacado por su singularidad, por ello cobró gran notoriedad cuando en 1968 se negó a desnudarse para el musical de Broadway, 'Hair'.
Fue la única actriz principal que se negó a quitarse la ropa en las escenas que el elenco tenía la opción de salir sin ropa.
Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años | Su relación con Woody Allen
Desde que se conocieron a finales de los años 60 en las audiciones para la obra 'Sueños de un seductor', ambos forjaron una profunda relación que se movió entre el romance y la amistad.
Allen convirtió a Keaton en su obra y por eso la convirtió en la estrella de algunas de sus películas más icónicas como 'Annie Hall', 'Manhattan' o 'Misterioso asesinato en Manhattan'.
La actriz siempre ha defendido al cineasta, recalcando su figura artística y la gran influencia que ha tenido sobre ella como director y como amigo.
Juntos han forjado uno de los dúos más icónicos en la historia de Hollywood.
Muere la actriz Diane Keaton | Primeras reacciones
Empresas y personajes públicos han comenzado a compartir sus condolencias tras el fallecimiento de la actriz.
Nos deja Diane Keaton, una actriz que hizo del carisma un arte y de la inteligencia, una forma de estilo.— Fnac España (@Fnac_ESP) October 11, 2025
Su cine, su ironía y su autenticidad perdurarán siempre. 🖤 pic.twitter.com/diyD1Vt0v2
Muere la actriz Diane Keaton | Amores y amistades que marcaron su vida
Diane Keaton vivió romances intensos con figuras como Warren Beatty y Al Pacino, aunque ninguno llegó al matrimonio. Su relación más duradera fue con Woody Allen, con quien compartió varias películas icónicas y una amistad marcada por cariño y respeto mutuo.
Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años | El último papel de la intérprete
La última película protagonizada por Diane Keaton fue 'Campamento de verano' el pasado 2024.
Se trata de una comedia co-protagonizada junto a las legendarias Kathy Bates y Alfre Woodard, que narra la historia de tres amigas inseparables desde la infancia que solían pasar juntas sus veranos en un campamento.
De Los Ángeles al estrellato
Nacida en Los Ángeles en 1946 como Diane Hall, Keaton creció como la mayor de cuatro hermanos en un hogar donde su padre era ingeniero y su madre ama de casa.
Siempre creyó que su madre soñaba con el arte: cantaba, tocaba el piano y la defendía con pasión, una influencia que marcaría para siempre la autenticidad y fuerza de la actriz.
Un repaso a los galardones de Diane Keaton
La actriz norteamericana tuvo una carrera histórica en Hollywood, ganando el Óscar así como muchos otros galardones por sus diferentes actuaciones.
- Óscar a mejor actriz por 'Annie Hall'
- Globo de Oro por 'Annie Hall' y 'Cuando menos te lo esperas'
- BAFTA a mejor actriz por 'Annie Hall'
- David di Donatello a la mejor actriz extranjera por 'Rojos'
- Premio honorífico a la trayectoria del American Film Institute
Además, también tuvo nominaciones destacadas en los Óscar por 'Rojos', 'La habitación de Marvin' y 'Cuando menos te lo esperas'.
'Anne Hall': el papel que inmortalizó a Diane Keaton
Con Annie Hall (1977), Diane Keaton redefinió la comedia romántica. Su interpretación espontánea y moderna le valió el Oscar a Mejor Actriz y la consolidó como un ícono del cine contemporáneo.
-
La reacción del fundador de Filmin, Jaume Ripoll Vaquer
El conocido cinéfilo se despidió de la actriz en X, destacando los grandes papeles que ha dejado en su carrera.
"Diane Keaton fue una de las actrices con más clase de la historia, genial en la comedia, el romance y el drama.
La adoré en todos sus Woody Allen, en Baby Boom, Rojos, Buscando al Sr Goodbar y El Padrino.
Junto a Robert Redford, uno de los últimos iconos del Hollywood de los 70.
Qué pena más grande."
La reflexión de Diane Keaton
Un icono de Hollywood
Desde su salto a la fama por su participación en 'El padrino' de Francis Ford Coppola, la actriz tuvo un meteórico ascenso al estrellato.
Su papel en 'Annie Hall' le supuso el premio de la Academia de Cine norteamericano aunque también gozó de fama por su papel en 'Reds', 'Marvin's Room' o 'Father of the Bride'.
Era considerada una actriz que rompía el estereotipo femenino en Hollywood, con papeles complejos y con matices que la hicieron un icono en el cine.
Fallece la actriz Diane Keaton a los 79 años
Fuentes cercanas a la actriz han revelado que la actriz ha fallecido.
La intérprete había ganado el Óscar a mejor actriz por la película 'Annie Hall'.
