Sánchez y Urtasun inauguran Mondiacult con mensajes de apoyo a Palestina: "La cultura nunca puede ser neutral"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su intervención en la inauguración de Mondiacult 2025, este lunes en Barcelona. Foto: EFE/Quique García

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este lunes un llamamiento contra la equidistancia y a favor del posicionamiento político en el ámbito de la cultura.

"La cultura nunca puede ser neutral ni indiferente ante lo que sucede en el mundo", ha dicho Sánchez en la inauguración de Mondiacult 2025, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, que se celebra hasta el miércoles en Barcelona.

"Sé que hay quien le pide a la cultura que no moleste, que se limite a entretener. Quienes lo hacen sencillamente ignoran que la cultura es sobre todo compromiso; con la libertad, con la dignidad, con la memoria y, por supuesto, con la paz", ha añadido.

Tras estas palabras, ha leído unos versos del poeta palestino Marwan Makhoul: "Para escribir una poesía que no sea política debes escuchar a los pájaros. Pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo". El presidente ha añadido: "No hace falta decir más".

Antes de él compareció el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que dio la bienvenida alternando el catalán, el español y el inglés a los representantes de los más de 160 países congregados en la mayor cumbre de ministros de Cultura del mundo.

Urtasun tuvo una dedicatoria especial para uno de ellos: "Entre los horrores y el genocidio a los que asistimos en Gaza, quisiera especialmente dar la bienvenida a la delegación de Palestina", palabras que provocaron una fuerte ovación del auditorio, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. Al encuentro no asisten ni Israel ni Estados Unidos.

También han participado en el acto el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza; el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el subdirector general de Cultura de la UNESCO, Ernesto Ottone.

Los países participantes trabajarán juntos a lo largo de estos tres días en la definición de las políticas culturales de los próximos años, bajo la consideración de la cultura como bien público mundial, fundamentado en los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible.

Asimismo, aprovechando la presencia de responsables políticos y personas influyentes en el ámbito cultural, se presentará el primer Informe Mundial sobre el Estado de la Cultura.

En Mondiacult 2025, los ejes temáticos que se abordarán serán los derechos culturales, la cultura en la era digital, la integración de la cultura en la educación, la economía de la cultura, las dimensiones culturales del cambio climático y la defensa del patrimonio en situaciones de crisis y emergencia.

Además, se han incorporado al debate, a petición de España, dos temas de actualidad y de gran interés para el sector de la cultura, como son la inteligencia artificial y la cultura de paz.

En esta edición, y a petición del Ministerio de Cultura, Mondiacult 2025 se abre por primera vez a la sociedad civil con la celebración del foro ciudadano Ágora Cívica, a las comunidades autónomas y a los jóvenes con Mondiayouth, una conferencia integrada por jóvenes procedentes de todo el mundo.

Mondiacult ofrecerá a los asistentes a la Conferencia una serie de eventos artísticos y culturales. El programa ha arrancado con las intervenciones artísticas de Frederic Amat (que ha puesto imágenes a un poema de Octavio Paz), Maria Arnal, Tarta Relena y Miguel Poveda con Yerbabuena durante el acto inaugural.

Mañana martes, 30 de septiembre, en el Palau de la Música, se celebrará un concierto por la paz y el diálogo, a cargo del director de orquesta Jordi Savall, en el que presentará un repertorio diverso en cuanto a procedencia y época, y para el que Savall se acompañará de músicos procedentes de todo el mundo.

Además, a lo largo de los tres días de Conferencia, el CCIB acogerá exhibiciones del patrimonio inmaterial español, con espectáculos de jotas y tamborradas, así como castells.