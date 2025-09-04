Claves de Mondiacult 2025, la cumbre mundial de ministros de Cultura que se celebrará en Barcelona sin EE. UU.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i) y el director general de Cultura de la UNESCO, Ernesto Ottone, durante la presentación de Mondiacult 2025, este jueves en Barcelona. Foto: EFE/ Enric Fontcuberta

Del 29 de septiembre al 1 de octubre, Barcelona será el epicentro de la política cultural internacional. La ciudad acogerá la tercera edición de Mondiacult, el encuentro de los ministros de Cultura de los países que forman parte de la UNESCO, la organización para la educación, la ciencia y la cultura de la ONU. Hasta el momento solo se ha celebrado en 1982 y en 2022, las dos veces en México.

“Mondiacult 2025 no es una cita más en la agenda internacional, sino que es uno de los mayores ejercicios de multilateralismo y diplomacia cultural que tenemos por delante en los próximos años”, ha afirmado este jueves el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, durante la presentación del evento a los medios de comunicación.

Pero en esta nueva Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible —nombre oficial del evento abreviado como Mondiacult— no estarán representados todos los países. De los 194 miembros, asistirán aproximadamente 150 ministros de Cultura. Uno de los países que seguramente no estarán es Estados Unidos, que con la vuelta de Trump a la Casa Blanca ha solicitado de nuevo su salida del organismo.

El país norteamericano ya abandonó la UNESCO durante el anterior mandato del presidente republicano en 2018, regresó con Biden en 2023 y de nuevo Trump ha ordenado su salida. Con esta será la tercera vez, ya que la primera fue con Reagan, también republicano, en 1984.

Aunque la salida se hará efectiva a finales de 2026, es altamente improbable que Estados Unidos se apunte a una convención en la que no cree. Ya en la anterior edición de Mondiacult, en 2022, decidió no firmar la declaración que ha servido de base para establecer los temas que se tratarán en esta nueva edición, “porque no estaba de acuerdo con términos empleados como diversidad o inclusión”, ha explicado durante el acto de este jueves el director general de Cultura de la UNESCO, el chileno Ernesto Ottone. “Es algo que nos está pasando en todos los organismos internacionales”.

Urtasun y Ottone han dado unas pinceladas generales sobre los propósitos de la cumbre. El primer objetivo es hacer “una grandísima reivindicación” del multilateralismo y el diálogo por la paz a través de la cultura, según ha explicado el ministro.

El segundo objetivo es trabajar para que la cultura sea “un objetivo específico” en la nueva agenda global que se discutirá en la sede principal de la ONU, en Nueva York, a partir de 2027, y que sustituirá a la actual Agenda 2030, donde la cultura no figura como uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El tercer objetivo de Mondiacult 2025 es “definir las políticas públicas en cultura” de los países participantes, es decir, establecer una serie de líneas generales que sirvan de orientación para todos los ministros de cultura. Uno de los temas clave, en este ámbito, será la protección de la cultura frente al avance de la inteligencia artificial, uno de los temas más candentes y relevantes del debate público actual y “un reto mayúsculo para la gran mayoría de países”, como ha señalado Urtasun.

También se presentará durante Mondiacult el primer Informe Mundial sobre el Estado de la Cultura, y un museo virtual de objetos de arte robados, en colaboración con la Interpol.

Los seis ejes temáticos que se abordarán serán los derechos culturales, la cultura en la era digital, la integración de la cultura en la educación, la economía de la cultura, las dimensiones culturales del cambio climático y la defensa del patrimonio en situaciones de crisis y emergencia.

Además, se han incorporado a petición de España dos temas de actualidad y de gran interés para el sector de la cultura, como son la inteligencia artificial y la cultura de paz. Al respecto de esta, Urtasun ha señalado que “la cultura ha demostrado ser un canal poderoso de diálogo, reconciliación y entendimiento, y queremos reforzar su papel en la construcción de sociedades más democráticas, inclusivas y sostenibles”.

En Mondiacult participarán, además de ministros y ministras de Cultura y delegaciones gubernamentales de todo el mundo, profesionales de la cultura, artistas, académicos y académicas, investigadores y representantes de la sociedad civil y del sector privado. El programa se estructurará en sesiones plenarias, sesiones temáticas, eventos paralelos y actividades culturales.

El programa se completa además con una serie de eventos paralelos, alrededor de 75.

Además, Mondiacult ofrecerá a los asistentes a la Conferencia una serie de eventos artísticos y culturales. El programa arrancará con un acto inaugural en el que, además de las intervenciones de las autoridades, participarán artistas como Frederic Amat, María Arnal, Tarta Relena y Miguel Poveda con Yerbabuena.

También habrá un concierto a cargo del director de orquesta Jordi Savall. Será el martes 30 de septiembre en el Palau de la Música, un concierto por la paz y el diálogo que presentará un repertorio diverso en cuanto a procedencia y época, y para el que Savall se acompañará de músicos procedentes de todo el mundo.

El patrimonio inmaterial español también será protagonista de la programación a lo largo de todos los días de Conferencia, con una muestra de jotas y tamborradas, así como castells y una muestra de la fiesta de la Mare de Déu de la Salut, de la localidad valenciana de Algemesí.

Como novedad, se presenta una conferencia paralela dedicada a la juventud, Mondiayouth, y Ágora Cívica, un espacio abierto a la ciudadanía y a los agentes culturales que busca promover un debate internacional sobre las políticas culturales desde la perspectiva de la sociedad civil, las ciudades y los profesionales del sector.