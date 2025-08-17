Muere el actor Terence Stamp, el mítico General Zod en las películas clásicas de Superman, a los 87 años

El actor Terence Stamp, que interpretó al mítico General Zod en las películas clásicas de Superman, ha fallecido a los 87 años, según ha señalado su familia mediante un comunicado

El actor, nominado al Óscar, protagonizó películas que van desde Teorema de Pier Paolo Pasolini en 1968 y Una temporada en el infierno en 1971 hasta Las aventuras de Priscilla, reina del desierto en 1994, en la que interpretó a una mujer transgénero.

"Deja una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años", declaró la familia. "Solicitamos privacidad en este triste momento".

Nacido en el East End de Londres en 1938, hijo de un fogonero de remolcador, soportó los bombardeos de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial antes de dejar la escuela para trabajar inicialmente en publicidad, y finalmente ganó una beca para ir a la escuela de teatro.

Famoso por su buena apariencia y su impecable estilo al vestir, formó una de las parejas más glamurosas de Gran Bretaña con Julie Christie, con quien protagonizó Lejos del mundanal ruido en 1967. También salió con la modelo Jean Shrimpton y fue elegido como musa por el fotógrafo David Bailey.

Después de no poder conseguir el papel de James Bond para suceder a Sean Connery, apareció en películas italianas y trabajó con Federico Fellini a finales de la década de 1960.

Abandonó el centro de atención y estudió yoga en la India antes de conseguir su papel más destacado: el del General Zod, el líder megalómano de los kriptonianos, en Superman en 1978 y su secuela en 1980.

Luego apareció en una serie de otras películas, entre ellas Valkyrie con Tom Cruise en 2008, The Adjustment Bureau con Matt Damon en 2011 y películas dirigidas por Tim Burton.