Lo que no te puedes perder en 2025: libros, películas, conciertos, discos, obras de teatro y exposiciones

La oferta cultural de 2025 viene cargada de obras que han generado grandes expectativas. Sara Mesa, una de las grandes novelistas de nuestro idioma, publicará su nueva novela, Oposición, en Anagrama, mientras que el fichaje de Samanta Schweblin por Seix Barral dará mucho que hablar. El cine español, en estado de gracia, volverá a presentarse ante el mundo con una nueva película de Carla Simón, Romería, y lo nuevo de Paul Thomas Anderson, con Leonardo Di Caprio y Sean Penn en el reparto, es uno de los trabajos más esperados en el ámbito internacional.

Pocos querrán perderse en España los regresos de Leiva, Rigoberta Bandini, Zahara o Amaia y casi nadie en el mundo el biopic de Michael Jackson. Además, los seguidores de Oasis acudirán en masa al ansiado reencuentro entre los hermanos Gallagher en la gira que arranca en verano, el gran acontecimiento musical del año.

Las producciones originales de Ana Rujas y Lucía Carballal y las reposiciones de algunas obras imprescindibles como Historia de una escalera, de Buero Vallejo, serán lo más destacado del teatro. En cuanto al arte, veremos la primera exposición de la catalana Laia Estruch en el Museo Reina Sofía y el Guggenheim dedica una retrospectiva a la brasileña Tarsila do Amaral.

Libros

La pérfida Albión, de Paul Preston

Debate. 23 de enero

El sempiterno hispanista británico desmonta la presunta posición de neutralidad que mantuvo su país en la Guerra Civil Española con esta compilación de ensayos. La editorial anuncia que la mayoría de ellos son inéditos y en el conjunto late la reprobación del historiador hacia la política exterior de Gran Bretaña. Según la óptica del autor de la biografía más celebrada de Franco, su país acabó dejando a la República a merced de los sublevados. Además, los textos de Paul Preston se inmiscuyen en la influencia que tuvieron en la opinión pública de su país, a propósito de la contienda española, figuras tan eminentes como George Orwell o Gerald Brenan.

Oposición, de Sara Mesa

Anagrama. 5 de marzo

Es una de las novelas españolas más esperadas del año. La autora de La familia, Un amor o Cicatriz regresa a las librerías con una historia kafkiana. La burocracia es el telón de fondo y, al mismo tiempo, el motor de un relato en el que la protagonista, una heroína que comparte multitud de similitudes con Josef K., el personaje que encarna la pesadilla de El proceso, se enfrenta a una realidad absurda e incomprensible. Se trata de "una narración brillante e incisiva, de alto vuelo literario y con un ritmo implacable", según Anagrama, la editorial que custodia la obra de Sara Mesa desde hace ya más de una década.

El buen mal, de Samanta Schweblin

Seix Barral. 5 de marzo

El fichaje de la escritora argentina Samanta Schweblin por Seix Barral, sello medular del Grupo Planeta, será uno de los más comentados del nuevo curso. La autora de Siete casas vacías, obra con la que conquistó en 2022 el National Book Award estadounidense en la categoría de literatura traducida, publicaba sus novelas en Random House y sus cuentos en Páginas de Espuma, la editorial que la descubrió. En 2025 Seix Barral lanzará su nuevo libro de relatos, en el que no faltarán tramas perturbadoras e inquietantes a partir de los detalles más cotidianos, e irá publicando poco a poco toda su obra anterior. Una incorporación no exenta de morbo, pero sobre todo un libro que alberga muchas expectativas.

TIM, de Ray Loriga

Alfaguara. 6 de marzo

La comunidad literaria estará, por supuesto, muy atenta al nuevo artefacto narrativo de Ray Loriga, que en sus últimas obras ha ido sintetizando su estilo, cada vez más puro y esencial. Si en su anterior novela, la inapelable Cualquier verano es un final, se decantó por un protagonista convencido de suicidarse próximamente, esta vez nos presenta a un hombre desconcertado. Cuando despierta al amanecer, comprueba que se encuentra en un lugar que no conoce y no puede levantarse. Semejante punto de partida sirve al autor para reflexionar, a través de la voz del personaje, sobre las vicisitudes de toda una vida, los amigos que nunca llegan a contarse con los dedos de una mano y los conflictos interiores. Vuelve el Loriga introspectivo, aunque siempre sorprendente.

Un futuro prometedor, de Pierre Lemaitre

Salamandra. 13 de marzo

Si en los últimas décadas ha habido un autor capaz de conciliar la novela negra con la crítica literaria y la literatura de aventuras o, en fin, el entretenimiento con el prestigio, ese ha sido Pierre Lemaitre. Sería justo decir también que sus obras más recientes presentan resultados desiguales, pero un nuevo libro del escritor francés es siempre un acontecimiento. Esta vez se remonta a los años de la Guerra Fría para sumergirse en la Praga comunista, donde ha quedado atrapado un miembro del clan Pelletier. Un futuro prometedor supone la tercera entrega de la exitosa saga familiar que arrancó con El ancho mundo y continuó con El silencio y la cólera.

Películas

Romería, de Carla Simón

Un imagen promocional de 'Romería', película dirigida por Carla Simón

Tras ganar en 2022 el Oso de Oro en Berlín por la multipremiada Alcarràs, la cineasta vuelve a las salas con su tercer largometraje, inspirado en los orígenes de su familia paterna. Romería fue rodada entre agosto y septiembre de 2024 —aún no se ha anunciado la fecha de estreno— y cuenta la historia de Marina, que viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, que murió de sida, al igual que su madre, cuando ella era muy pequeña. Simón vuelve a inspirarse en su propia biografía para su obra cinematográfica: "Pertenezco a una familia muy extensa; un pozo sin fondo de historias, sentimientos y enredos", ha explicado en alguna ocasión.

La directora catalana cuenta con María Zamora (Premio Nacional de Cinematografía 2024) en la producción y Hélène Louvart, una habitual en el equipo de Alice Rohrwacher, como directora de fotografía. El reparto está encabezado por la debutante Llúcia Garcia y cuenta con Mitch Robles, hijo de la periodista Marta Robles, Tristán Ulloa, Celine Tyll, Miryam Gallego, Janet Novás, José Ángel Egido y Sara Casasnovas, entre otros.

Mickey 17, de Bong Joon-ho

Estreno en cines: 16 de abril

Robert Pattinson en un fotograma de 'Mickey 17', película dirigida por Bong Joon-ho

Tras triunfar con Parásitos (2019) tanto en el Festival de Cannes como en los Premios Oscar, el coreano Bong Joon-Ho regresa a Hollywood, donde ya rodó Snowpiercer (2013) y Okja (2017), con Mickey 17. La película adapta una novela de Edward Ashton que sigue a Mickey7, un robot 'Expendable' (prescindible) enviado a un planeta helado para colonizarlo que se niega a que su clon de reemplazo, Mickey8, tome su lugar.

Escrita y dirigida por el cineasta coreano, autor de filmes imprescindibles como Memories of Murder (Crónica de un asesino en serie) (2003) o Mother (2009), la película cuenta con un atractivo reparto: Robert Pattinson, Toni Collete, Mark Ruffalo, Naomi Aeckie y Steven Yeun. Mickey 17 se iba a estrenar en 2024, pero acabó aplazándose. El 16 de abril de 2025 parece ser la fecha de estreno definitiva.

The Battle of Baktan Cross, de Paul Thomas Anderson

Estreno en cines: 8 de agosto

Regina Hall y Leonardo di Caprio en 'The Battle of Baktan Cross', película dirigida por Paul Thomas Anderson

El director de Boogie Nights (1997), Magnolia (1999) y Licorice Pizza (2021) estrenará en agosto de 2025 su nueva película, The Battle of Baktan Cross, de la cual se desconoce el argumento, aunque está situada en una época contemporánea. Se cree también que podría tratarse de la adaptación de Vineland, la novela de Thomas Pynchon publicada originalmente en 1990.

Lo que sí parece confirmado es que será la película más "comercial" del autor, lo cual se explica con un reparto cuajado de grandes nombres: Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim, Teyana Taylor, Wood Harris... The Battle of Baktan Cross contará con un presupuesto muy holgado y estará respaldada por Warner Bros y los productores Michael De Luca y Pam Abdy, que también se hicieron cargo de Licorice Pizza.

Eddington, de Ari Aster

Tras el fracaso de público de Beau tiene miedo, su última película hasta el momento, la productora A24 ha vuelto a confiar en Ari Aster, el joven cineasta que deslumbró a la crítica con su irreverente estilo de abordar el terror. El director de Hereditary y Midsommar insiste en el género con otra vuelta de tuerca. Eddington es un wéstern con brotes de comedia negra que sigue a una pareja atrapada en un pequeño pueblo de Nuevo México durante la pandemia. Aster se hace eco de los movimientos sociales y políticos que se produjeron en 2020 y recoge el candente enfrentamiento entre republicanos y demócratas.

Protagonizada por un elenco de lujo, con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler, se trata de una de las primeras películas que escribió el director, según confesó él mismo.

The Bride!, de Maggie Gyllenhaal

Estreno en cines: 26 de septiembre

Christian Bale encarna a Frankestein en 'The Bride!', película dirigida por Maggie Gyllenhall

Christian Bale encarna a Frankenstein en el remake de Maggie Gyllenhaal sobre el clásico de James Whale, La novia de Frankenstein (1935). Tras el éxito de su primera película, La hija oscura, por la que se alzó con el premio al mejor guion y fue nominada en la misma categoría tanto en los Oscar como en los Globos de Oro, Gyllenhaal se atreve con un desafío que, en la temática, se aleja ostensiblemente de su ópera prima.

Además de Christian Bale, otros actores como Annette Bening, Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal, hermano de Maggie, y Jessie Buckley, que ya estuvo a las órdenes de la directora en La hija oscura, lideran el poderoso reparto de una película que, respaldada por Warner Bros, llegará a los cines el 26 de septiembre de 2025.

Música

Oasis Live 2025 Tour

Gira de la banda Oasis. Julio

Una imagen de Liam y Noel Gallagher en el documental 'Supersonic'

Los hermanos Gallagher, que mantienen una de las relaciones cainitas más famosas de la historia de la música, regresan juntos a los escenarios en 2025. Desde su inevitable ruptura en 2009, su reconciliación era una de las más esperadas de la industria musical. Tras 15 años de peleas y rumores, Oasis celebrará su esperado retorno a los escenarios con una multimillonaria gira que empezará en Reino Unido en julio y continuará por Irlanda, Estados Unidos, Latinoamérica, Canadá, Asia y Australia. Aunque no se prevé que pasen por España en 2025, se especula con su llegada a Madrid en 2026, así como a otros países europeos. La banda celebrará también tres décadas de su segundo disco (What's the Story) Morning Glory? (1995), uno de los álbumes con los que se consolidaron como los intocables del britpop y como uno de los grupos británicos más grandes desde los Beatles.



Hola y adiós

Gira de Joaquín Sabina. Enero

Joaquín Sabina durante el concierto en el WiZink Center de Madrid el 23 de mayo de 2023. Foto: Kiko Huesca / EFE

2025 será el año en que Sabina abandone los escenarios, territorio que, a lo largo de más de medio de siglo de carrera, le ha insuflado una vida adicional a la "mala salud de hierro" de la que siempre ha presumido. La gira Hola y adiós, que alude a un icónico verso de la canción 19 días y 500 noches, comenzará en enero de 2025 en América Latina y durante once semanas recorrerá México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Tras una breve pausa, el flaco de Úbeda seguirá girando por España y Europa hasta el mes de noviembre. Si no se anuncian nuevas fechas, la última oportunidad que tendrán los sabineros de ver a su ídolo ataviado con su característico bombín sobre unas tablas será el 30 de noviembre de 2025 en el madrileño Wizink Center, que para entonces se llamará ya Movistar Arena.

Mitridate, re di Ponto, de Mozart

Teatro Real. 23 de marzo

Mozart tenía 14 años cuando estrenó esta ópera en Milán. El libreto de Vittorio Amedeo Cigna-Santi desarrolla una convencional intriga palaciega con tramas amorosas y políticas. El crítico Arturo Reverter señala "la belleza de muchas de las 21 arias, la profundidad de ciertos recitativos acompañados, algunos hallazgos formales y la límpida línea vocal". La tragedia, ideada por Racine, alberga siete personajes. Los tenores de las representaciones madrileñas serán Juan Francisco Gatell y Siyabonga Maqungo, mientras que Sara Blanch, Ruth Iniesta, Vanesa Goicoechea, Tim Mead, Franco Fagioli, Preti Yende y Sabina Puértolas, entre otros, encarnan a los demás personajes. Y a la batuta, Ivor Bolton.

Regresos de Leiva, Zahara, Rigoberta Bandini, Amaia...

El próximo año también estará lleno de regresos musicales en el plano nacional. Después de lanzar su primer álbum de dúos en 2021 (Cuando te muerdes el labio), Leiva regresa en solitario con Gigante, disco que llegará en primavera de 2025. Por su parte, Rigoberta Bandini, quien anunció su "retirada" de la música por quemarse laboralmente por el éxito del single Ay mamá (2022), ha anunciado que volverá con un nuevo disco: Jesucrista Superstar. También podremos disfrutar de música nueva de artistas como Zahara, quien publicará Lento Ternura el 21 de febrero y la ex triunfita Amaia, que ya ha presentado algún adelanto de Si abro los ojos no es real, su tercer disco que llegará el 31 de enero. Además, puede que este año escuchemos también algo nuevo de Rosalía, porque aunque no ha revelado fecha para su lanzamiento, la catalana ya ha confirmado que se encuentra inmersa en su nuevo proyecto.

Michael

Estreno en cines: 3 de octubre

Jaafar Jackson interpreta a Michael Jackson, su tío, en 'Michael', biopic del Rey del pop

Dirigido por Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) y escrito por John Logan (Gladiator, Skyfall), el biopic del Rey del Pop está producido por los responsables del legado del artista. La película está protagonizada por el sobrino del artista, Jafaar Jackson, segundo hijo de Jermaine Jackson, quien fuera productor, compositor y miembro de los Jackson 5. Lionsgate, la productora del filme, ha asegurado que la película abordará todos los aspectos controvertidos de la vida de Jackson. El tema más delicado es, sin duda, la acusación de abuso sexual a menores.

Obras de teatro

La otra bestia. Ana Rujas

Matadero. 9 de enero

Ana Rujas, actriz y dramaturga, en 'La otra bestia'

Una obra escrita y protagonizada por Ana Rujas. Teatro, poesía, ficción y autobiografía confluyen en este artefacto personalísimo que se construye en torno a un alter ego. Pedro Ayose y José Martret dirigen esta obra cruda que, desde la multidisciplinariedad, aborda cuestiones como la creación y la identidad. Los intérpretes Joan Solé, Teo Planell e Itzan Escamilla acompañan a Rujas. También en Matadero se repone el montaje de De Nao Albert y Marcel Borrás, obra en la que los dramaturgos escenifican su ruptura. Estrenada en el Festival de otoño de 2023 con enorme éxito, se podrá ver del 19 de junio al 6 de julio de 2025 en Nave 10 Matadero.

La gran ilusión. Eduardo de Filippo / Lluís Pasqual

Teatros del Canal. 15 de febrero

Un momento de 'La gran ilusión', obra teatral escrita por Eduardo de Filippo y adaptada por Lluís Pasqual

Lluís Pasqual vuelve a traducir y adaptar una obra de Eduardo de Filippo, uno de sus autores predilectos. Esta vez se trata de La gran ilusión, una versión de La gran magia, ambientada en un lujoso hotel de Mar del Plata a mediados del siglo XX. Un mago desarrolla su espectáculo y será determinante en el transcurso de una historia de amor. Se trata de una comedia en tres actos que reflexiona acerca de los límites entre realidad y ficción, sobre el azar, sobre el sentido de la vida... Marcelo Subiotto, Patricia Echegoyen, Pablo Mariuzzi y Alejandra Radano son algunos miembros del reparto de esta producción argentina.

Historia de una escalera. Antonio Buero Vallejo / Elena Pimenta

Teatro Español. 24 de enero

Gloria Muñoz interpreta a Paca en 'Historia de una escalera'

Una década después de que las tropas franquistas entraran en Madrid se estrenó en el Teatro Español Historia de una escalera. La relación entre los escalones de una comunidad de vecinos, asunto central de la obra, funcionaba como una alegoría de la España franquista. Habiendo pasado más de 75 años de su primera aparición, vuelve a las tablas del Teatro Español, del 24 de enero al 30 de marzo, la obra de Antonio Buero Vallejo bajo la dirección de Elena Pimenta y un reparto coral con nombres como Gloria Muñoz, Marta Poveda y David Luque.

La señorita de Trévelez. Carlos Arniches / Juan Carlos Pérez de la Fuente

Teatro Fernán Gómez. 16 de febrero

Silvia de Pé en una imagen promocional de la obra 'La señorita de Trévelez'

Anotamos también La señorita de Trevélez, que podremos ver del 16 de febrero al 20 de abril. Escrita por Carlos Arniches y estrenada por primera vez en 1916, vuelve a los escenarios en el Teatro Fernán Gómez después de varias décadas sin estar programado, con un reparto encabezado por Silvia de Pé, Daniel Albaladejo y Daniel Diges, y bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente. La historia, adaptada para la ocasión por Ignacio García May, nos transporta a una ciudad de provincias, donde un grupo de gamberros decide un día, simplemente por diversión, hacer creer a la mujer menos agraciada del pueblo que un joven forastero está enamorado de ella.

Los nuestros. Lucía Carballal

Teatro Valle-Inclán. 21 de febrero

Lucía Carballal escribe y dirige Los nuestros, una obra que explora lo que tienen en común los componentes de una familia de raíces judías que se ven obligados a pasar por un encierro colectivo como parte de un ritual cuando uno de ellos fallece. La obra, que se podrá ver en el Teatro Valle-Inclán del 21 de febrero al 6 de abril, tiene en el reparto a Miki Esparbé y Ana Polvorosa, entre otros. "Esta familia sefardí abre la idea de la familia como un relato extendido, mucho mayor que nosotros, con el que podemos volver a pensar qué significa pertenecer, qué significa emprender un camino propio", cuenta la autora.

Exposiciones

Hello Everyone. Laia Estruch

Museo Reina Sofía, Madrid. 26 de febrero

laia_estruch_-_vista_crol_2

La voz humana y las cuerdas vocales como herramienta conforman la obra de Laia Estruch (Barcelona, 1981), que suele presentar en esculturas de gran formato escenografías creadas especialmente para la ocasión. La exposición, en parte retrospectiva, reunirá los proyectos que ha producido desde 2011 hasta la fecha, presentados de manera conjunta como una nueva instalación, junto a esculturas, imágenes en movimiento, obras gráficas y partituras visuales. Los espectadores seremos obra activa transitando los espacios en exploración y descubrimiento constante. El trabajo de Estruch, sobrecogedor y de gran originalidad, se presenta por primera vez en el Museo Reina Sofía, bajo la batuta del nuevo director, Manuel Segade.

Tarsila do Amaral. Pintando el Brasil moderno

Museo Guggenheim. Bilbao. 21 de febrero

Tarsila do Amaral: Tarjeta postal (Cartão postal), 1929. Foto: Tarsila do Amaral Licenciamento e Empreendimentos S.A./ Jaime Acioli (cedida por el Museo Guggenheim)

Figura central del modernismo brasileño, quizás la principal artista modernista del ámbito latinoamericano, Tarsila do Amaral (Capivari, 1886 - São Paulo, 1973) es la creadora de una obra original y evocadora, basada tanto en el imaginario indígena y popular como en las dinámicas modernizadoras de un país en plena transformación. La exposición, muy esperada para el 2025, será una de las individuales más completas que se hayan podido ver hasta la fecha. Renovadora de la modernidad brasileña, suscita cuestiones identitarias de gran calado en lienzos de gran formato con un toque entre naif y futurista. Por cierto, el cráter Amaral de Mercurio se llama así por ella.

Maruja Mallo. Máscara y compás. Pinturas y dibujos de 1924 a 1982

Centro Botín, Santander. 12 de abril

Maruja Mallo, Canto de las espigas, 1939. Foto: Colección MNCARS

Maruja Mallo (Viveiro, Galicia, 1902 – Madrid, 1995) fue una destacada artista de las vanguardias españolas y del surrealismo, perteneciendo a un importante grupo de artistas y escritores establecido en Madrid y del que formaron parte Rafael Alberti, Salvador Dalí, Federico García Lorca y Luis Buñuel. Su enérgica y heterogénea producción artística anterior a la Guerra Civil difuminó los límites entre lo popular y lo vanguardista, entre estética y política, presentando una cosmovisión femenina desde el punto de vista inédito de la mujer moderna. Esta ambiciosa retrospectiva coproducida con el Museo Reina Sofía, presentará alrededor de un centenar de pinturas y dibujos, además de textos y fotografías de toda su carrera.

Warhol, Pollock y otros espacios americanos

Museo Thyssen-Bornemisza. 21 de octubre

Jackson Pollock: Marrón y plata I, c. 1951. Foto: The Pollock-Krasner Foundation, VEGAP, Madrid (cedida por el Museo Thyssen)

Comisariada por Estrella de Diego, esta exposición reúne y enfrenta a dos pintores clave del siglo XX que han sido abanderados de dos movimientos pictóricos opuestos: Andy Warhol (Pittsburg, Estados Unidos, 1928 - Nueva York, 1987) de la pintura pop y Jackson Pollock, padre del expresionismo abstracto. Partiendo de la enorme fascinación que Warhol sentía por este último, De Diego ha trazado una cartografía de afinidades selectivas entre ambos a los que une otros y otras artistas que, en ese mismo periodo, replantean problemas relacionados con las nuevas estrategias espaciales. Esta interesante confrontación destila nuevas miradas sobre sus proyectos pictóricos: ambos trastocaron la noción del fondo y de la figura, y ambos se centraron en renovar los preceptos de la pintura más académica.

Flamboyant. Joana Vasconcelos en el palacio de Liria

Palacio de Liria, Madrid. 13 de febrero

Joana Vasconcelos: Royal Valkyrie, 2012. Foto: Luís Vasconcelos

Un proyecto único en su historia de la mano de la portuguesa Joana Vasconcelos (París, 1971), una de las creadoras más destacadas del panorama artístico contemporáneo. Reconocida internacionalmente por sus esculturas e instalaciones monumentales, realizados con casi cualquier cosa, desde tampones hasta crochet, la artista lisboeta intervendrá los salones y jardines del Palacio de Liria, fundiéndose con una de las colecciones histórico-artísticas privadas más importantes del mundo, dialogando con piezas de Velázquez, Goya, Rubens, Tiziano o Murillo. Es la primera vez que lleva sus obras a un gran palacio habitado, aunque ha realizado proyectos similares como por ejemplo en Versalles.