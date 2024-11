Muere Quincy Jones, la leyenda de la música que trabajó con Michael Jackson y Frank Sinatra

Quincy Jones, una de las grandes estrellas de la música estadounidense por su trabajo con artistas que iban desde Count Basie a Frank Sinatra y que luego reformuló la música pop al colaborar con Michael Jackson, ha muerto este domingo a los 91 años, según ha confirmado su promotor.

"Con el corazón lleno pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones. Y aunque esta es una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él", ha señalado la familia del cantante, arreglista y productor, que ganó 27 premios Grammy en una larga carrera de casi siete décadas.

Comenzó a trabajar con Michael Jackson en 1979, con la producción del álbum Off the Wall, pero el momento clave de su carrera llegaría tres años después con el álbum Thriller (1982), que se convirtió en el álbum más vendido de la historia y revolucionó el campo de la producción musical con su sonido moderno e innovador. Jones se convirtió en el productor de cabecera de Jackson y también produjo para él Bad (1987), que fue otro descomunal éxito.

Además, Jones fue el productor de la conocida canción filantrópica "We Are The World", compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie con el objetivo de recaudar fondos contra el hambre en África, y que reunió a grandes estrellas de la música.

Quincy Jones también fue uno de los colaboradores más estrechos de Frank Sinatra, para quien produjo álbumes como It Might As Well Be Swing (1964). Con su orquestación vibrante y moderna, cambió la forma en que se percibía la música de big band en la era del pop.

De hecho, la dilatada carrera de Jones había comenzado precisamente en el mundo del jazz. Nacido en Chicago en 1933, su familia se mudó a Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos, y allí empezó a demostrar su habilidad con la trompeta. Su talento le ganó una beca para la prestigiosa universidad musical de Berklee, pero pronto abandonó los estudios para unirse a las giras de Lionel Hampton, una leyenda del jazz. Así comenzó su carrera en la música, inmersa en la época dorada del género.

Jones pasó los primeros años de su carrera en París, donde estudió composición y orquestación. Mientras que en Estados Unidos todavía existía una fuerte discriminación hacia las personas de color, Jones encontró en una Europa mucho más abierta su oportunidad para pulir su talento y forjar su carrera.

Fue director musical de la banda de Dizzy Gillespie y luego fundó su propia orquesta. Aunque no duró mucho por problemas económicos, le sirvió para ganar experiencia y desarrollar su capacidad de liderazgo y su creatividad.

Jones también trabajó para el cine. Se convirtió en el primer afroamericano que compuso para una gran película de Hollywood. Entre sus trabajos cinematográficos destacan bandas sonoras de películas como In the Heat of the Night (1967), The Pawnbroker (1964) y The Italian Job (1969). Con su talento para combinar jazz, funk, soul y música sinfónica, abrió caminos que transitarían las siguientes generaciones de compositores.

Noticia en actualización

