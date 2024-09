Esta semana en tu quiosco: la polémica descolonización de los museos, en El Cultural

Los imaginarios de los museos, que algunos consideran cómplices de la maquinaria del poder en el pasado, se enfrentan a una reescritura. La descolonización de las colecciones occidentales se prevé una labor lenta y compleja. Solo en España podría afectar a miles de piezas. ¿Sería suficiente con repatriar los objetos expoliados? ¿Bastaría con reescribir las cartelas describiendo la tortura y el expolio?

La iniciativa del Ministerio de Cultura para revisar el Museo Antropológico y el de América, con varios comités de expertos encargados de ello, desata aquí la polémica. La analizamos con ayuda de varios antropólogos y la directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose.

Y además:

LETRAS. Entrevistamos al escritor húngaro László Krasznahorkai, eterno candidato al Nobel que acaba de publicar en España El barón Wenckheim vuelve a casa y en los próximos días recibirá el Premio Formentor.

ARTE. Soledad Sevilla, que inaugura su mayor retrospectiva en el Museo Reina Sofía, nos cuela en el montaje de la exposición para hablarnos de toda su carrera. Comparte protagonismo con Van Gogh, cuyo proyecto de 1888 para fundar una comunidad de pintores es recordado por la National Gallery de Londres.

ÓPERA. El Teatro Real abre el curso con una apetitosa propuesta que se verá por vez primera en su escenario: la Adriana Lecouvreur de Cilèa. También repasamos lo más interesante de la temporada lírica que empieza.

TEATRO. El Centro Dramático Nacional arranca su temporada con This Is Not an Embassy (Made in Taiwan). La última obra de la compañía Rimini Protokoll indaga en los entresijos de la diplomacia y en la complejidad de la coexistencia de las opiniones dispares.

CINE. El 28 de septiembre se cumplen 100 años del nacimiento del actor, que protagonizó el viaje que hizo el cine italiano desde el neorrealismo de los años 50 a la comedia costumbrista de los 70, trabajando con los más grandes. Además, reseñamos el homenaje que le dedica su hija Chiara en Marcello mio.

