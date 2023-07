El Festival Internacional de Jazz de San Javier cumple 25 años con The Anthony Paule Soul Orchestra

Tan grande es el prestigio musical The Anthony Paule Soul Orchestra que ha sido elegida por el mismísimo Van Morrison, como la banda que le acompañará durante su próxima gira americana, prevista en septiembre. Pero antes, la orquesta liderada por el gran guitarrista Anthony Paule tocará en España y más concretamente, lo hará este domingo, a las 22 horas, en el prestigioso Festival Internacional de Jazz de San Javier.

El certamen clausurará su 25 edición albergando uno de los conciertos de soul más espectaculares de su historia, ya que The Anthony Paule Soul Orchestra se subirá al escenario del auditorio del Parque Almansa con unas voces de excepción: las de Terrie Odabi y Theo Huff, consideradas por la crítica como dos de las mejores de Estados Unidos.

El público vibrará con los acordes de la guitarra de Anthony Paule que son el timón de los sonidos del soul y el blues de los años 60 y 70, a base de coros, órgano, teclados, trombón, batería, saxofón tenor y trompeta, aderezados por dos voces carismáticas. De un lado, Terrie Odabi, aclamada por su destreza en la improvisación y sus recursos expresivos. Y de otro, Theo Huff que siempre abandera una combinación de rhythm and blues tradicional y contemporáneo que se adueña del escenario.

El Festival Internacional de Jazz de San Javier ha conmemorado su cuarto de siglo con un cartel de lujo y uno de sus máximos exponentes será la actuación de este domingo, a cargo de una de las mejores bandas del mundo: The Anthony Paule Soul Orchestra viene avalada por cinco nominaciones en los Blues Music Awards de 2022, como Banda del Año; Álbum del Año, por su trabajo 'Not In My Lifetime'; Canción del Año; Soul Blues Álbum del Año, y Soul Blues artista femenina del año para Terrie Odabi.

Roxane Arnal y Baptiste-Bailly actuarán este sábado en el Festival Internacional de Jazz de San Javier.

La víspera de la clausura del certamen que se celebra en la turística localidad marmenorense, vendrá marcada por una actuación doble donde los protagonistas serán el blues, el folk y el rock. Este sábado, a las 22 horas, el cartel estará protagonizado por la actriz francesa Roxane Arnal, con la colaboración del pianista de jazz Baptiste Bailly y tres fantásticos músicos, con reminiscencias en su estilo a artistas como Norah Jones.

Roxane ofrecerá sobre el escenario su gran madurez musical, como compositora, y su impresionante expresividad poética, de la mano de sus bellísimos álbumes 'Doorways' (2020) y 'Elior' (2022). Todo ello, con la compañía de Baptiste Bailly: un gran pianista de jazz, cuya voz combina a la perfección con la de la actriz francesa Roxane.

El otro cabeza de cartel será The Waterboys: una prestigiosa banda con cuarenta años de vida y que es una referencia en el mundo del folk y del rock, con varios álbumes que son considerados clásicos del rock, como 'This is the Sea' o 'Fisherman’s blues'. El público del auditorio del Parque Almansa ya disfrutó en 2019 del carismático músico escocés Mike Scott, líder del grupo, y este sábado regresa a Jazz San Javier para presentar su último álbum 'All Souls Hill': una selección de los mejores temas de su carrera.

