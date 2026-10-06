Jannik Sinner anuncia que no volverá a competir hasta 2027 para seguir recuperándose de su lesión en la rodilla

Jannik Sinner no volverá a jugar a tenis en 2026. El italiano ha emitido un comunicado para explicar su decisión de seguir alejado de las pistas hasta que se recupere al 100% de sus problemas en la rodilla.

Sin rodeos, el tenista explicó la drástica decisión que ha tenido que tomar junto a su equipo de especialistas debido a sus problemas físicos: "Yo, junto con los médicos, hemos decidido que necesito un tratamiento para mi rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente".

Consciente de lo que se pierde en esta recta final del calendario, el italiano se sinceró sobre sus sentimientos: "Los últimos años, especialmente el final en Turín, me dieron muchos sentimientos y emociones hermosos, que este año van a ser muy diferentes, pero en este momento también necesito pensar en mi carrera a largo plazo".

https://t.co/LC1SqFTKG8 — Jannik Sinner (@janniksin) October 6, 2026

Sinner, que no juega desde que el 12 de julio conquistó su segundo título en Wimbledon, se ha perdido los Masters 1000 de Montreal, Cincinnati, Shanghái y París, el ATP 500 de Pekín. Ahora, tampoco estará las ATP Finals de Turín, la fase final de la Copa Davis y el Six Kings Slam donde había sido campeón las dos últimas ediciones.

A partir de ahora, su mirada está puesta íntegramente en la gira oceánica de enero y en el Open de Australia de 2027. Sin embargo, el peaje de permanecer seis meses alejado de la competición será inevitable a nivel clasificatorio.

Al no poder defender el suculento botín de puntos que reparte este último tercio del calendario, el circuito masculino sufrirá un terremoto en sus posiciones de privilegio, cediendo su corona antes de que termine la temporada.

Zverev, nuevo rey

El adiós prematuro de Sinner a la temporada 2026 trae consigo un daño colateral inmediato en la cima del circuito masculino: Alexander Zverev se convertirá en el nuevo número 1 del mundo. La incapacidad del italiano para defender los puntos cosechados en la recta final del curso anterior deja vía libre al tenista alemán, que matemáticamente se asegura el liderato de la ATP.

Sinner, que comandaba la clasificación con puño de hierro, sufrirá una inevitable sangría de puntos al ausentarse de las grandes citas de otoño, cediendo el testigo a su máximo perseguidor.

Para Zverev, este ascenso representa el punto culminante de una carrera marcada tanto por su innegable talento como por los obstáculos. Tras años rondando la cima y habiendo superado aquella gravísima lesión de tobillo en Roland Garros 2022 que amenazó con truncar su trayectoria, el jugador germano ve por fin recompensada su tremenda constancia a lo largo de este año.

Alcanzar el número 1 es el premio definitivo a una temporada en la que ha sido el jugador más regular, logrando conquistar Roland Garros y el US Open.

De este modo, el panorama del tenis mundial cambia de guion de cara a los últimos grandes eventos del calendario. Zverev aterrizará en el inminente Masters 1000 de París y en las prestigiosas ATP Finals de Turín ya no como un aspirante, sino con la responsabilidad y los galones que otorga mirar a todos desde lo más alto.

Ahora, el alemán asume el papel de gran rival a batir para el resto del circuito y tendrá la difícil tarea de consolidar su corona para arrancar el 2027 defendiendo la primera plaza.