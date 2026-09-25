Sinner anuncia su baja de Pekín por sus problemas de rodilla y deja en el aire su regreso antes del Masters 1000 de Shanghái

Jannik Sinner ha anunciado su baja del China Open de Pekín, torneo ATP 500 que debía disputar esta semana y en el que defendía el título conquistado el año pasado. La causa vuelve a ser su rodilla derecha.

El número 1 del mundo, que no disputa un partido desde la final de Wimbledon del pasado 12 de julio, explicó su decisión a través de un breve vídeo publicado en las redes sociales del torneo. "Mi rodilla no está donde me gustaría que estuviera. Haré todo lo posible para volver a la pista lo antes posible", señaló el italiano.

La decisión llega después de que el transalpino apenas acumulase diez días de entrenamientos con aparente normalidad tras sus problemas, todavía no especificados públicamente, en la rodilla derecha.

De esta manera, el regreso del italiano se retrasa, como mínimo, hasta el Masters 1.000 de Shanghái, previsto entre el 7 y el 18 de octubre. Hasta la fecha, Sinner ya se ha perdido los Masters 1.000 de Montreal y Cincinnati y el US Open desde aquella final de Wimbledon.

El torneo de Pekín reaccionó rápidamente al anuncio de Sinner y publicó un mensaje de apoyo al italiano. "Como bicampeón, Jannik Sinner comparte un profundo vínculo con el China Open. Entendemos y respetamos su decisión, y le agradecemos su apoyo de larga data. Le deseamos una pronta recuperación y un rápido regreso a la cancha y al Centro Nacional de Tenis", señaló la cuenta oficial del torneo en X.

La oportunidad de Zverev

Sinner se había convertido en uno de los grandes protagonistas del China Open después de conquistar el título en dos ocasiones. Su ausencia supone, por tanto, un importante revés para el torneo chino y prolonga una ausencia competitiva que ya supera los dos meses.

La baja en Pekín también tendrá consecuencias en la clasificación mundial. Sinner llegaba al torneo como defensor del título y perderá los 500 puntos que consiguió hace un año. Actualmente mantiene el número 1 del ranking ATP con 1.810 puntos de ventaja sobre Zverev.

El alemán, precisamente, tiene una oportunidad para reducir esa diferencia. Zverev solo defiende 100 puntos en Pekín, después de alcanzar los cuartos de final en la pasada edición. En caso de conquistar el título, podría sumar 400 puntos netos y situarse a 910 puntos de Sinner.

Alexander Zverev, con su trofeo del US Open 2026. Reuters

Si 'Sascha' consigue ganar el torneo de Pekín, llegará a Shanghái con opciones matemáticas de arrebatar el número 1 a Sinner. El escenario, en cualquier caso, exigiría al alemán conquistar también el Masters 1.000 de Shanghái.

En la pasada edición, tanto Sinner como Zverev quedaron eliminados en la segunda ronda. Mientras tanto, Carlos Alcaraz afrontará esta semana el ATP 500 de Tokio, el otro gran torneo de la categoría que se disputa en estas fechas.

Un 2025 marcado por una larga ausencia

No es la primera vez que Sinner está tanto tiempo alejado de las pistas. A comienzos de 2025 estuvo tres meses sin competir debido a la sanción derivada de su positivo por clostebol, que la ATP consideró accidental.

En aquella ocasión se perdió todos los torneos comprendidos entre el Open de Australia y el Masters 1000 de Roma. Ahora, el contexto es diferente: el motivo de su ausencia es físico y está relacionado con una rodilla derecha que todavía no se encuentra en las condiciones que el jugador considera necesarias para volver a competir.

El objetivo inmediato pasa por recuperar plenamente la articulación y llegar en condiciones al Masters 1.000 de Shanghái. Mientras tanto, la baja de Pekín añade incertidumbre a la lucha por el número 1 y concede a Zverev una nueva oportunidad para acercarse a la cima.