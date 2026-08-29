Carlos Alcaraz, frente al miedo y el sueño de otro Grand Slam: "Ahora está todo en mi cabeza, tuve pensamientos intrusivos"

Cuatro meses después de sufrir una severa lesión de muñeca en el Godó y tras haberse visto obligado a perderse dos citas trascendentales del calendario como Roland Garros y Wimbledon, Carlos Alcaraz volvió a reencontrarse con los medios de comunicación en la sala de prensa del US Open.

En la antesala de su esperado debut en Flushing Meadows ante el ruso Roman Safiullin, el tenista murciano reapareció con una mezcla de madurez, honestidad y la soltura de quien ha superado un largo calvario.

El deportista de El Palmar explicó que el obstáculo más complejo durante este proceso no radicó únicamente en la rehabilitación física o los ejercicios de fisioterapia, sino en la abrumadora incertidumbre mental que aparecía en cuanto intentaba retomar el contacto con la raqueta.

Casi 1⃣4⃣0⃣ días después... 😃



🇪🇸 @carlosalcaraz volverá a sentirse tenista en Nueva York, tras más de cuatro meses de recuperación.



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"Los primeros meses fueron difíciles porque no podía hacer nada con el brazo derecho. Luego, en cuanto empecé a entrenar un poco, aunque no sabía cuándo iba a poder hacerlo, surgieron pensamientos realmente difíciles de gestionar", confesó el tenista.

"No sabía si estaría listo para Cincinnati o el US Open, o si me perdería toda la gira americana. Lidiar con esos pensamientos intrusivos fue lo más difícil de afrontar durante todo este tiempo", añadió.

Alejar los temores

A pesar de las inevitables dudas generadas tras el parón, Alcaraz dejó meridianamente claro que en ningún momento consideró alterar su vistoso y agresivo estilo de juego para proteger la muñeca.

Para el jugador español, acortar los intercambios o modificar la mecánica de sus golpes por simple cautela habría significado traicionar su propia esencia competitiva sobre la pista.

"Solo quiero sentir que soy yo mismo, porque eso es muy importante. Si tuviera que haber modificado algo de mi juego, no me hubiera sentido bien viniendo a competir aquí. Debo mantener mi identidad y hacerlo con la esperanza de tener una carrera larga", remarcó con convicción.

"Todos creemos que la gente va a ver al Carlos de siempre. Esta lesión me ha ayudado a darme cuenta de que ahora mismo todo está en mi cabeza, así que tengo que confiar en mi equipo y en la gente que me dice que todo va a salir bien", apuntó.

El parón forzado también sirvió al español para redescubrir la verdadera magnitud de su pasión por el tenis y recargar las ganas de luchar por un nuevo título en Nueva York.

"He entendido que el tenis es mi vida, que es mi pasión, y lo he echado muchísimo de menos. Recuerdo las primeras veces que volví a tocar bola con la derecha y a poder pegar normal; era una sensación única poder volver poco a poco a la normalidad. Una vez que vine aquí, la verdad es que ha sido algo impresionante", relató satisfecho.

Tras probarse con éxito días atrás en un encuentro de exhibición de dobles mixtos junto a Serena Williams, Alcaraz afronta su regreso oficial a la competición individual enfocado en dejar atrás cualquier tipo de inseguridad.

"Tengo que ir al cien por cien e intentar jugar con normalidad, alejándome de ese miedo, por decirlo de alguna manera. Vamos a agarrarnos a la idea de que se puede", dijo al respecto.