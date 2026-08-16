¿La hora de Rafa Jódar? Una remontada épica y el adiós de Djokovic que le acercan a ganar su primer Masters 1000

Hay partidos que no solo suman una victoria en el casillero, sino que transforman por completo el estatus y la mentalidad de un deportista. Lo vivido por Rafa Jódar en la pista Grandstand del Masters 1000 de Cincinnati ante Shapovalov pertenece a esa categoría de batallas destinadas a permanecer en el recuerdo.

Con un desalentador 1-5 en el tercer set, molestias físicas en su pierna izquierda y dos bolas de partido en contra, el joven madrileño parecía tener pie y medio fuera del torneo. Sin embargo, en el instante de mayor tensión, emergió la versión más indomable del español.

A base de coraje, serenidad estratégica y un tenis agresivo sin complejos, encadenó seis juegos consecutivos para voltear un parcial imposible y sellar un triunfo épico por 7-5, 4-6 y 7-5. Esta exhibición de supervivencia psicológica llega en el momento más oportuno.

Cincy madness✌️



Rafael Jodar rallies from double break down in the third to defeat Shapovalov 7-5 4-6 7-5! #CincyTennis pic.twitter.com/9vk9qgqTVh — Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2026

Apenas unos días atrás, en el Masters 1000 de Montreal, Jódar había firmado una actuación brillante al alcanzar por primera vez las semifinales de un torneo de esta categoría tras superar a rivales de entidad como Arthur Fils.

Sin embargo, su posterior tropiezo ante el estadounidense Brandon Nakashima en la antesala de la final dejó un sabor agridulce y la sensación de haber dejado escapar una ocasión única.

La forma en que ha reaccionado en Cincinnati disipa de golpe cualquier atisbo de duda o resaca emocional. Ganar un partido prácticamente perdido infunde una autoconfianza indestructible, demostrando que la experiencia acumulada en Canadá le ha servido para madurar a velocidad de crucero.

Oportunidad de oro

Más allá del mérito propio, el panorama que rodea al torneo ha mutado de manera drástica en favor del tenista español. La ausencia inicial de los dos grandes tiranos del circuito actual, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, ya abría un abanico de posibilidades insólito en la categoría.

Pero el terremoto definitivo se ha producido con la sorpresiva e inesperada eliminación de Novak Djokovic frente a Tirante. Sin los tres gigantes en liza, el cuadro principal ha quedado despojado de sus principales barreras, despejando un camino hacia la gloria que raras veces se presenta de forma tan limpia.

Djokovic se lamenta durante su partido contra Tirante en el Masters 1000 de Cincinnati. REUTERS

Para Rafa Jódar, este concurso de factores representa una oportunidad de oro para inscribir su nombre en la élite mundial. A sus 19 años, el madrileño reúne el momento de forma, el empuje anímico tras su hazaña frente a Shapovalov y una ambición sin techos.

El tren de su primer gran título pasa ahora por las pistas de Ohio, y Jódar ha demostrado tener el juego y el carácter necesarios para subirse a él y no bajarse hasta el último domingo.