La playa donde se refugia Carlos Alcaraz: 45 kilómetros, protegida por leyes ambientales y con arenales dorados

Montaje de Alcaraz y la playa donde se recupera de su lesión. EE

La vida de las grandes estrellas del deporte mundial apenas concede momentos de tregua. Sometido a entrenamientos maratonianos y a la constante presión de mantenerse en la élite absoluta del tenis, el cuerpo de Carlos Alcaraz dijo basta el pasado mes de abril.

Una seria lesión en la muñeca derecha, concretamente una tenosinovitis, le obligó a tomar decisiones drásticas: renunciar primero a Roland Garros y, recientemente, dar la dolorosa noticia de que tampoco competirá en la gira de hierba de Queen's y Wimbledon.

Sin embargo, para resetear el cuerpo y limpiar la mente en este duro parón forzado, el tenista murciano ha encontrado su búnker perfecto en un auténtico paraíso salvaje y discreto: la costa de Comporta, en Portugal.

Ubicada a poco más de una hora en coche al sur de Lisboa, en el extremo de la península de Tróia, Comporta ofrece un entorno radicalmente distinto al turismo masivo e inmobiliario de otras costas del sur de Europa.

El gran baluarte de este majestuoso refugio es su escala geográfica: un colosal arenal continuo de más de 45 kilómetros de longitud que se extiende hasta Sines, consolidándose como la playa más larga de todo el país.

Carlos Alcaraz está em Portugal enquanto recupera de uma lesão no punho direito que o afastou das principais competições da temporada, incluindo Roland Garros e Wimbledon. O tenista espanhol, número 2 do ranking ATP, foi visto este domingo na Comporta, na companhia de um grupo de… pic.twitter.com/nXQ9fnHTF3 — SIC Notícias (@SICNoticias) May 31, 2026

Esta inmensa franja costera está firmemente blindada por estrictas leyes ambientales debido a su cercanía directa con la Reserva Natural del Estuario del Sado. Gracias a esta rigurosa protección legal, el cotizado destino carece por completo de grandes complejos hoteleros o de paseos marítimos de hormigón.

Aquí, el paisaje permanece virgen y salvaje, plenamente dominado por dunas doradas, extensos campos de arroz y frondosos bosques de pinos. Es precisamente este aislamiento absoluto el que sedujo al joven atleta de 23 años.

Lejos del bullicio de los fotógrafos de prensa, Alcaraz fue captado disfrutando del llamado "lujo descalzo" que caracteriza a la zona, una filosofía de vida donde la exclusividad real se mide en tranquilidad, intimidad y contacto puro con la naturaleza.

Acompañado por un grupo íntimo de amigos y familiares, el tenista murciano recargó energías almorzando de forma relajada en el vanguardista Jncquoi Beach Club, situado en la exclusiva y paradisíaca Praia do Pego.

Las imágenes recientes de su estancia portuguesa han encendido de inmediato el optimismo entre sus millones de seguidores. Al tenista se le vio visiblemente sonriente, de buen humor y divirtiéndose mientras jugaba un partido de fútbol playa sobre la fina arena blanca.

El detalle técnico más esperanzador fue comprobar que el aparatoso vendaje inmovilizador de semanas anteriores ha dado paso a un soporte protector mucho más ligero, confirmando que su rehabilitación progresa de manera idónea.

Aunque Alcaraz prefiere ser conservador y no ha marcado plazos fijos para su regreso formal a las exigentes pistas de la ATP, la magia natural de Comporta y sus infinitos arenales protegidos están cumpliendo su función sanadora: blindar al campeón español mientras prepara su mente y su muñeca para volver a reinar en el circuito mundial.