Los golpes de calor pueden con Jannik Sinner en la segunda ronda de Roland Garros: cae eliminado ante Cerúndolo

Jannik Sinner, durante el partido de segunda ronda de Roland Garros ante Cerúndolo. Reuters

Otro año más en el que Jannik Sinner no levantará la Copa de Mosqueteros. El número uno del mundo ha perdido en segunda ronda de Roland Garros ante Juanma Cerúndolo tras sufrir un nuevo golpe de calor (6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6).

Es algo habitual esto en el italiano cuando las temperaturas son muy altas, un factor que está siendo muy presente en la capital francesa. No obstante, el guion de la película ha cambiado. Mientras en Roma pudo continuar ante Medvedev y ganó, ante el argentino sucumbió.

El número uno del mundo hizo saltar las alarmas en el tercer set cuando perdió cuatro juegos consecutivos -al final acabaron siendo seis- y tuvo que pedir la presencia del médico.

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El italiano perdía 0-40 en el décimo juego del tercer set, donde sacaba para ganar el partido, pero no pudo ni tan siquiera terminarlo. Los problemas físicos que arrastra desde Roma volvieron a aparecer ante Juanma Cerúndolo: calambres, mareos y náuseas.

Tras perder el tercer set volvió a marcharse al vestuario, pero cuando salió de nuevo a la pista los problemas no desaparecieron. El cuarto set comenzó con Jannik acercándose al borde de la pista con arcadas tras empatar el set.

Le rompió el servicio el tenista argentino y tras confirmar la rotura de nuevo Sinner se quedó petrificado en la pista. El golpe de calor había desembocado en calambres. El número uno del mundo no podía ni tan siquiera moverse. El partido se iba al quinto set. La agonía seguía.

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‼️ El favoritísimo para Roland-Garros, Jannik Sinner, cae presa de Juan Manuel Cerúndolo, el calor y los problemas físicos en un bombazo histórico#RolandGarros pic.twitter.com/m7lh5A7p5n — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 28, 2026

En una versión arrolladora, Juan Manuel Cerúndolo no dejó respirar al número uno del mundo: dos breaks y mostrándose impasible mientras tenía enfrente a Sinner contra las cuerdas.

El italiano tiró de coraje y consiguió su primer juego en la quinta manga intentando parar lo imparable, no lo consiguió.

Deshidratado y sin fuerza, hincó irremediablemente la rodilla, por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, en 3 horas y 36 minutos. No tiene previsto volver a la competición oficial hasta Wimbledon (29 de junio al 12 de julio).

El pequeño de los Cerúndolo, el 56 del mundo, pasaba a la historia al derrotar al número uno mundial en el escenario más grande que hay sobre la tierra.

Novak Djokovic, que el 22 de mayo cumplió 39 años, esperaba que llegara el Grand Slam en que fallaran Carlitos y Jannik. Su momento ha llegado. En el horizonte, el vigesimoquinto grande.