Carlos Alcaraz anuncia que tampoco jugará Wimbledon: "Mi recuperación va por buen camino, pero aún no estoy listo"

Carlos Alcaraz no jugará Wimbledon. El tenista español, que ya se va a perder Roland Garros, ha confirmado que no estará presente en el tercer Grand Slam de la temporada fruto de su lesión en la muñeca derecha.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!, dijo Alcaraz en redes.

Carlos Alcaraz tuvo que abandonar el Conde de Godó después de lesionarse en la muñeca derecha durante su estreno frente al finlandés Otto Virtanen. "Noté que la muñeca no respondía y la lesión es más grave de lo que pensaba", admitió.

Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos… pic.twitter.com/6IL0APkv5G — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 19, 2026

Poco después comunicó que tampoco participaría en el Mutua Madrid Open y, tras someterse a diversas pruebas médicas, confirmó una semana más tarde que no llegaría a tiempo para el tramo final de la gira de tierra batida, perdiéndose así Roma y Roland Garros. Y ahora Wimbledon.

Un duro golpe para Alcaraz. El murciano defendía 500 puntos en Queen's como último campeón y en Wimbledon 1.300 por llegar a la final. Sin embargo, este año no perderá todos los puntos y su distancia con Sinner por el número 1 puede verse ampliada.

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