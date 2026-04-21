Jódar y Landaluce, las caras que faltaban en la 'generación Alcaraz' y dan el brillo local al Mutua Madrid Open

Martín Landaluce y Rafa Jódar, en la previa de las Next Gen ATP Finals. FEDERACIÓN DE TENIS DE MADRID

El Mutua Madrid Open siempre ha sido mucho más que un torneo de tenis. Es un termómetro social de la pasión deportiva en España.

Este año, sin embargo, el ambiente en la Caja Mágica amanecía con una nota de nostalgia anticipada. La ausencia de Carlos Alcaraz, el gran imán de masas y referente absoluto de la nueva era, amenazaba con dejar un vacío difícil de llenar en las gradas de la Manolo Santana.

Pero el tenis, como la ciudad de Madrid, no entiende de vacíos por mucho tiempo. Cuando una luz se apaga, otra -o en este caso, dos- emerge con una fuerza inusitada.

Rafa Jódar y Martín Landaluce no son solo dos nombres prometedores en un cuadro de 128 jugadores. Son la confirmación de que la "generación Alcaraz" no es un fenómeno aislado de un solo hombre, sino un movimiento tectónico en el tenis español.

Madrileños de nacimiento y de formación, ambos asumen en esta edición el reto de devolver el brillo local a un torneo que, por primera vez en años, busca nuevos héroes en casa. El destino ha querido que, ante la baja del murciano, los focos apunten a dos chicos que crecieron soñando con este momento y que hoy, por derecho propio y por ranking, reclaman su espacio bajo el sol de la capital.

La irrupción meteórica de Jódar

Liderando este desembarco madrileño por su privilegiada situación en el ranking ATP, Rafa Jódar se presenta en Madrid como el gran enigma que todos quieren resolver.

Jódar no ha pedido permiso para subir escalones; ha derribado la puerta de la élite con un tenis de una contundencia impropia de su edad, situándose ya asentado en el Top 50 mundial.

Su ascenso no es casualidad, sino el resultado de una madurez competitiva que ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad asfixiante para sus rivales.

Rafa Jódar celebra la victoria ante Cameron Norrie en los cuartos de final del Godó. EFE

Su carta de presentación para este Mutua Madrid Open es inmejorable: llega tras firmar unas semifinales Conde de Godó,donde demostró que no teme a los escenarios de máxima presión.

Despachó con una autoridad a Jaume Munar (6-1, 6-2) en su debut, superó a Carabelli y dio un golpe sobre la mesa al vencer en cuartos de final al británico Cameron Norrie por un doble 6-3.

¿A quién se parece Rafa Jódar? Escucho propuestas: pic.twitter.com/8CscwjvYNT — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) April 13, 2026

Solo un inspirado Arthur Fils, en una batalla de tres sets en semifinales, pudo frenar a un Jódar que ya ha demostrado que su tenis de gran envergadura y servicio demoledor se adapta perfectamente a la tierra batida.

Su estreno absoluto en el cuadro final de Madrid no es solo un premio, es el siguiente paso lógico para un jugador que ya compite de tú a tú con los mejores del planeta.

El equilibrio competitivo de Landaluce

Si Jódar representa la eclosión inmediata, Martín Landaluce simboliza la consolidación de un talento que ya sabe lo que es lidiar con las expectativas. A diferencia de su compañero, Martín ya ha pisado la arcilla madrileña en ediciones anteriores, pero lo hace ahora en un contexto radicalmente distinto.

Llega como un tenista transformado, más fuerte físicamente y, sobre todo, con la alegría de haber roto una de las barreras más psicológicas del circuito: su reciente entrada por primera vez en el selecto grupo del Top 100.

Su entrenador, Óscar Burrieza, conoce mejor que nadie el camino recorrido para llegar hasta aquí y cómo afronta esta cita en casa.

"Martín se encuentra bien, con muchas ganas de hacer un buen torneo en casa. Llevamos ya unos días preparándolo, está bien de salud, con buenos entrenamientos", reconoce Burrieza a EL ESPAÑOL.

"Está muy contento por entrar por primera vez en el top 100. Para muchos tenistas es un primer objetivo, aunque en su caso lo vive con equilibrio, sabiendo que hay que mirar mucho más arriba en el ranking y seguir dando pasos para mejorarlo en las próximas semanas", explica Burrieza.

Este pragmatismo es vital en un entorno donde la presión local puede ser asfixiante. Landaluce ha entendido que el ranking es una consecuencia, no un fin en sí mismo.

Martín Landaluce, junto a su entrenador Óscar Burrieza.

Esa madurez emocional es, quizás, la mayor victoria de Martín en el último año. Burrieza destaca una faceta de su pupilo que va más allá de la técnica.

"Martín consigue un equilibrio muy bueno entre su vida profesional y personal, algo muy positivo en un deporte con tantos altibajos. Eso le ayuda a ser muy constante en el día a día, a entrenar con normalidad incluso después de semanas complicadas y a controlar bastante bien sus emociones fuera de la pista", dice.

"Como tenista, tiene mucha pegada, un golpe de pelota que penetra en los rivales, un estilo muy ofensivo y, poco a poco, se está equilibrando para ser un jugador muy completo, capaz de rendir bien en todas las superficies", añade Burrieza.

Raíces comunes

Lo que hace que esta edición del Mutua Madrid Open sea verdaderamente especial es la narrativa que une a sus dos grandes promesas locales. Jódar y Landaluce no son dos extraños coincidiendo en un cuadro; son dos trayectorias que han convergido en el mismo punto de éxito desde su infancia.

Ambos comparten el ADN del Club de Tenis Chamartín, donde se forjaron bajo la misma filosofía de esfuerzo. Han crecido viéndose las caras al otro lado de la red en todas las categorías inferiores y, curiosamente, comparten una pasión futbolística que los une bajo el sentimiento del Real Madrid.

Esta cercanía, lejos de generar una rivalidad insana, ha creado un círculo virtuoso de mejora mutua. Burrieza lo ve como un estímulo fundamental: "Es una gran noticia para el tenis madrileño y español. En lo personal, tener competencia cerca de casa es un estímulo para seguir mejorando", reconoce Burrieta.

Rafa Jódar y Martín Landaluce, junto a Rafa Nadal. EFE

"Han jugado muchas veces en contra desde pequeñitos, son del mismo club, los dos son seguidores del Real Madrid. Tienen muchas cosas en común. Nosotros, cuando Rafa gana nos alegramos y seguro que en el caso de ellos es igual. Tienen buena relación y ojalá que se siga manteniendo durante muchos años", añade.

El Mutua Madrid Open arranca así con una historia propia que trasciende la ausencia de figuras consagradas. Con Alcaraz fuera del cuadro, el protagonismo recae en estos dos madrileños que están listos para demostrar que el tenis español tiene relevo, tiene estilo y, sobre todo, tiene una identidad local inquebrantable.

Jódar, con su inercia ganadora desde Barcelona y su puesto en el Top 50, y Landaluce, con su madurez y su estreno como Top 100, son el presente que ha venido a reclamar el trono en la Caja Mágica.