Miami es también de Sinner: completa el 'Sunshine Double', el primero desde Federer, y acecha el número 1 de Alcaraz

Jannik Sinner ya puede decir que Miami también es suyo: el italiano conquistó el Masters 1.000 de Florida ante Jiri Lehecka, culminó un 'Sunshine Double' que no se veía desde Federer y estrechó al máximo el cerco sobre el número 1 de Carlos Alcaraz.

En una final marcada por la lluvia y las interrupciones, Sinner se impuso a Lehecka por 6-4 y 6-4, sin ceder sets y exhibiendo una superioridad serena en los momentos clave.

El duelo estuvo detenido alrededor de 90 minutos antes del inicio y volvió a frenarse más de una hora en el segundo set, pero nada alteró el pulso competitivo del italiano, que volvió a apoyarse en un servicio dominante y en una derecha profunda que desarboló al checo.

Sinner encadenó sus primeros 23 puntos con el primer saque y cerró el torneo con 10 aces en la final y 70 en toda la semana, cifras que explican la autoridad con la que ha gobernado el cemento norteamericano.

"Ganar el 'Sunshine Double' por primera vez es increíble", admitió en la ceremonia de entrega del trofeo. "Es algo que nunca imaginé conseguir porque es bastante difícil. Lo hemos logrado de alguna manera y estoy muy feliz".

Jannik Sinner, durante la final del Masters 1.000 de Miami 2026 EFE

Su alegría no solo habla del título en Miami, sino del viaje completo: dos semanas perfectas en Indian Wells y otras dos en Florida sin perder un solo set.

Un hito de época

El doblete Indian Wells-Miami es uno de los logros más exigentes del circuito, por el volumen de partidos, el cambio de condiciones y la presión acumulada.

Sinner se convierte en el primer tenista masculino que encadena ambos Masters 1.000 desde Roger Federer en 2017 y apenas el octavo jugador en la historia en completar este éxito. Además, lo hace sin ceder un set en todo el recorrido, algo inédito hasta ahora en la ATP.

La victoria en Miami también le sirve para enlazar tres Masters 1.000 consecutivos, una racha al nivel de lo que en su día firmaron Novak Djokovic y Rafa Nadal, los grandes referentes de la generación precedente.

Con cuatro títulos de Grand Slam ya en su palmarés a los 24 años, el italiano consolida un perfil de dominador en las grandes citas que respalda con números y regularidad semana tras semana.

Respira en la nuca de Alcaraz

Más allá del brillo del trofeo, el triunfo en Florida reordena el tablero del ranking. Alcaraz sigue al frente de la clasificación, pero su ventaja se ha reducido a 1.190 puntos: 13.590 para el español por 12.400 para Sinner, después de que el italiano haya exprimido al máximo una gira en la que apenas defendía puntos.

Sinner y Alcaraz, en la final del año pasado en Roland Garros

La fotografía es muy distinta a la de principio de temporada, cuando el murciano llegó a acumular más de 3.000 puntos de colchón tras su título en el Abierto de Australia.

El equilibrio puede romperse en la inminente gira de tierra batida. Alcaraz defiende un botín enorme: el año pasado se coronó en Montecarlo, Roma y Roland Garros, mientras que Sinner apenas tiene puntos que proteger hasta Roma, lo que le abre una ventana de oportunidad clara.

Si el italiano mantiene el nivel exhibido en la pista dura estadounidense, el pulso por el número 1 puede cambiar de manos antes del verano y convertir cada torneo grande en un nuevo capítulo de una rivalidad llamada a marcar la década.