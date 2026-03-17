El mapa político de las victorias de Carlos Alcaraz: el terror de Francia y un dato sobrado contra los españoles sin Nadal

Montaje con Carlos Alcaraz rodeado de algunos de los rivales a los que ha ganado en su carrera.

Carlos Alcaraz empezó oficialmente a poner su nombre en el mapa del circuito profesional el 17 de febrero de 2020. Seis años después ya puede decir que es número 1 del mundo, el tenista más joven de la historia en completar el Career Grand Slam y el tenista más consolidado del momento.

Desde El Palmar al resto del mundo, el tenista murciano ha ido dejando víctimas a su paso prácticamente en todos los rincones del planeta.

Su actuación más reciente le dejó a las puertas de la final de Indian Wells después de perder ante Daniil Medvedev en las semis, pero los registros de esta carrera meteórica siguen asustando a cualquiera.

Carlos Alcaraz, durante su partido contra Daniil Medvedev, en las semifinales de Indian Wells. Reuters

Hasta la fecha el español acumula un total de 298 victorias individuales como profesional entre los cuadros finales de los torneos ATP, la Copa Davis, los Juegos Olímpicos y la Laver Cup. En el lado contrario, 65 derrotas que han ido lógicamente menguando con el paso de los años.

El mapa de víctimas de Alcaraz señala a tres países principalmente. El primero, Italia. El segundo, Estados Unidos. El tercero en el ranking, Francia. Los tenistas procedentes de estos países copan el podio de victorias del número 1 del mundo, pero la lista apunta a 37 naciones distintas.

Nadal le plantó cara

Carlos Alcaraz estrenó su casillero de victorias en el circuito ATP el 17 de febrero de 2020 en el ATP500 de Río de Janeiro. Por entonces, un chaval imberbe doblegó al veterano Albert Ramos, en el polo opuesto de su carrera deportiva, en tres sets y con dos tiebreaks de por medio.

Aquel triunfo fue el germen del gran campeón que es ahora Carlos Alcaraz y que ha sido casi intratable cada vez que se enfrentaba a un tenista español. Con una clara excepción, eso sí, y no podía ser para menos, la de Rafa Nadal.

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, en los Juegos Olímpicos de París Europa Press

En lo que va de carrera, Alcaraz tiene un balance de 21 victorias y 3 derrotas tan sólo en enfrentamientos civiles. Dos de estos partidos perdidos los sufrió ante Rafa Nadal, el otro, curiosamente, ante Jaume Munar en el ATP250 de Marbella en 2021.

Al margen de ellos dos, no ha aparecido ningún otro tenista español que haya sido capaz de doblegar al de El Palmar sobre la pista.

El caso de Italia y Jannik Sinner

El mapa de víctimas de Carlos Alcaraz pone la diana de manera muy clara sobre Italia. No es un destino al azar, no es un capricho del destino, es la tierra en la que nació su gran archienemigo sobre la pista Jannik Sinner.

Alcaraz suma 35 victorias ante rivales transalpinos. El primer nombre que se viene a la cabeza, naturalmente, es el de Sinner, pero por el camino han caído una larga lista de contrincantes.

PAIS Nº VICTORIAS Nº DERROTAS ITALIA 35 9 ESTADOS UNIDOS 29 5 FRANCIA 26 3 ESPAÑA 21 3 ALEMANIA 18 7 RUSIA 18 5 SERBIA 18 5 UK 16 6 ARGENTINA 15 1 AUSTRALIA 14 0

Sonego, Musetti, Fognini, Cobolli, Berrettini... Muchos han sido los italianos que no han podido plantar cara al actual número 1 del mundo. El último en caer, Musetti en las pasadas ATP Finals.

Pero la madre de todos los enfrentamientos es inevitablemente el Alcaraz-Sinner. Entre ellos dos se reparten el orden mundial del tenis actualmente y entre los dos se dividieron los Grand Slams de la pasada temporada. Este año van camino de hacer lo mismo.

Estados Unidos se desespera

A quienes también les tiene tomada la medida Carlos Alcaraz es a los tenistas estadounidenses. No se puede decir que ninguno de ellos haya sido el gran rival de los últimos tiempos, pero las eliminatorias han ido poniéndolos en su camino para que caigan uno tras otro.

29 norteamericanos han caído ante el de El Palmar a lo largo de estos últimos años. Frances Tiafoe, Nakashima, Opelka, Shelton, Tommy Paul o sobre todo Taylor Fritz han ido doblando la rodilla.

En el debe de Carlos Alcaraz se encuentran, eso sí, 5 derrotas ante los estadounidenses, lo que les coloca en el top 4 de pesadillas para el español.

Francia cede ante Alcaraz

La tercera posición en el ranking de víctimas de Carlos Alcaraz se la lleva Francia. Los tenistas vecinos son incapaces de doblegar al murciano, y el balance entre Alcaraz y los galos se sitúa en un claro 26-3.

El español, que ya ha plantado su bandera en dos ocasiones en la tierra batida de Roland Garros, derrotó recientemente a Arthur Fils en la final del ATP500 de Doha, pero la lista se extiende mucho más allá.

Ante Richard Gasquet conquistó además Carlos Alcaraz su primer título ATP en 2021. Fue en el ATP250 de Umag, un momento que permanecerá para siempre en la memoria del español por muchos entorchados que siga añadiendo a su palmarés.

Más allá de los principales países afectados aparecen la Serbia de Novak Djokovic (18), la Alemania de Zverev (18) o la Rusia de Medvedev (18). Pero el mapa se pinta hasta rincones tan insospechados como Sudáfrica, Líbano, Bosnia, Bielorrusia, Estonia, Finlandia o Corea del Sur.

Cada vez son menos los que se escapan a las garras de Carlos Alcaraz.