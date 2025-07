Alerta Sinner en Wimbledon: tiene una lesión y preocupa antes de los cuartos de final

Tras acceder a los cuartos de final gracias a la retirada de su rival en octavos, se abre la duda de si Jannik Sinner podrá saltar a la pista este miércoles.

El número uno del mundo arrastra molestias en el codo derecho, derivadas de una aparatosa caída en el primer juego de su duelo contra Grigor Dimitrov.

La tensión llegó muy pronto: justo en el inicio del partido, Sinner se precipitó sobre la hierba al estirar el brazo para frenar la caída. Necesitó asistencia médica sobre el césped, donde un doctor de la ATP le practicó un masaje y el italiano recurrió a analgésicos para mitigar el dolor.

Sinner tiene problemas en el codo y solicita asistencia. #LaPistaDelTenis #Wimbledon pic.twitter.com/y6OJsKNFdt — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) July 7, 2025

Poco después, el búlgaro Dimitrov también vio frenada su marcha cuando, con dos sets a favor (6-3, 7-5) y 2-2 en el tercero, sufrió una lesión en el pectoral derecho al realizar un saque.

El veterano se quedó tendido, fue atendido por los médicos y finalmente se retiró entre lágrimas, dando el pase a un Sinner tocado pero clasificado.

En la conferencia posterior, el propio Sinner detalló lo ocurrido: "Ocurrió muy al principio del partido, en el primer juego. Fue una caída bastante desafortunada. Revisé un poco los videos y no me pareció muy grave, pero aun así lo sentí bastante, sobre todo con el saque y la derecha. Lo sentí. Así que veamos. Mañana revisaremos cómo está y luego veremos".

El italiano confirmó que este martes se someterá a pruebas complementarias para determinar la gravedad de la lesión: "Mañana vamos a revisarlo con una resonancia magnética para ver si hay algo grave y luego intentaremos ajustarlo".

Mientras el escáner arroje resultados, la posibilidad de que Sinner no comparezca ante el estadounidense Ben Shelton —que accedió a sus primeros cuartos en Wimbledon tras vencer a Lorenzo Sonego— está ahí.

El duelo está programado para este miércoles, a la espera de la luz verde médica.

El clima en la pista refleja la incertidumbre: por un lado, Sinner ha remontado situaciones extremas en su carrera, aunque nunca tras un problema físico tan reciente; por otro, Shelton llega fresco y motivado, deseoso de dar la sorpresa y alcanzar semifinales por primera vez.

El gesto con Dimitrov

En un gesto de deportividad, Sinner quiso también solidarizarse con Dimitrov, a quien conoce desde hace años:

"No sé qué decir, es un jugador increíble, lo hemos visto hoy. Ha tenido mala suerte en los últimos años. Es un gran amigo mío, nos entendemos muy bien fuera de la pista. Verle así duele, si tuviera la oportunidad de jugar la siguiente ronda, se lo merece. No me tomo esto como una victoria. Ha sido un momento de mucha mala suerte para todos".

La previsión de la organización y el propio jugador es aguardar al informe del equipo médico antes de tomar cualquier decisión. Tras separarse hace poco de su fisioterapeuta y entrenador físico, Sinner trabajará en su codo con los fisios del ATP Tour.