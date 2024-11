Rafa Nadal jugará el primer partido individual de la Copa Davis en la eliminatoria contra Países Bajos

Confirmado. Rafa Nadal saltará a la pista este martes en el que España arranca su participación en las Finales de la Copa Davis, disputadas en Málaga. El tenista balear afronta su última semana como tenista profesional y está listo para despedirse jugando, siendo el elegido del equipo español para afrontar el primer partido individual de la eliminatoria contra Países Bajos.

Nadal, tras la decisión tomada este lunes por la noche por el capitán David Ferrer, se medirá al neerlandés Botic van de Zandschulp. El encuentro se jugará a partir de las 17:00 horas de este martes, en el pabellón Martín Carpena, dará el pistoletazo de salida a la eliminatoria de cuartos de final.

Carlos Alcaraz, el líder del equipo español, ejercerá como tal y saldrá a pista en el segundo partido indvidual del cruce contra Países Bajos.

Nadal y Alcaraz realizaron juntos este lunes el último entrenamiento previo al inicio de la Copa Davis en Málaga ante la atenta mirada de los medios de comunicación y la familia del balear, que demostró durante casi una hora que llega en buenas condiciones a su última competición como tenista profesional.

A las 17:05, cinco minutos después de lo previsto, Nadal y Alcaraz saltaron a la pista del Martín Carpena. El balear con una camiseta sin mangas blanca y pantalón rojo y el murciano con otra camiseta gris, también sin mangas, y pantalón blanco.

Los dos tenistas fueron los únicos que no vistieron la camiseta roja de España que sí lucieron sobre la pista sus entrenadores, Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero, y el capitán español de la Davis, David Ferrer, muy atentos todos a las evoluciones de sus pupilos en el entrenamiento. Nadal se probó sobre la pista malagueña con Carlos Alcaraz tras hacerlo anteriormente con el canadiense Alex de Miñaur.

A veinticuatro horas del debut de España contra Países Bajos, Nadal y Alcaraz calentaron juntos alrededor de media hora y posteriormente, en los siguientes treinta minutos disponibles, disputaron un mini partidillo de ocho juegos que terminó en empate, cuatro para cada uno.

Horas antes, en rueda de prensa, Nadal mostró su ambición de jugar en las finales de Copa Davis y dijo que no ha viajado a Málaga con la selección española para retirarse, sino para intentar ayudar al equipo a ganar la Ensaladera.

"No estoy aquí para retirarme, estoy para ayudar al equipo a ganar. En los últimos dos meses y medio he intentado trabajar lo más duro posible", aseguró el manacorí en una rueda de prensa después de que lleve desde el pasado viernes con entrenamientos de alta intensidad para estar disponible para el equipo español.

Reconoció que es "difícil coger el nivel de constancia y rodaje" al haber competido poco este año y apuntó que no sabe cómo puede responder si llega "a jugar algún partido" porque lleva "meses jugando muy poco en el circuito", por lo que se prepara "al máximo para llegar lo más preparado posible".

Nadal dejó una reflexión sobre la decisión de abandonar el deporte profesional: "No he terminado quemado del tenis como ha terminado otra gente. Si pudiera, seguiría jugando al tenis, pero no tengo oportunidad de jugar al nivel que me compense a nivel personal".

"La decisión de retirarme la tenía tomada de hace algún tiempo, pero me he querido dar la oportunidad porque me gusta tener la certeza de que lo que hago es lo que quiero hacer y no quedarme con la duda de qué hubiera pasado. Quería tener la tranquilidad de haberme ido con el esfuerzo", subrayó.