Carlos Alcaraz vuelve a hablar sobre el caso Sinner y el posible dopaje: "Espero que todo termine cuanto antes"

Carlos Alcaraz ha mostrado su apoyo a su gran amigo y rival Jannik Sinner en medio de la polémica que rodea al italiano por un caso de dopaje. En una reciente conferencia de prensa en Pekín, donde el español compite en el ATP 500 de la capital china, el murciano fue preguntado sobre la situación actual de Sinner, tras la apelación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para revocar la absolución del italiano.

El joven tenista español, conocido por su madurez tanto dentro como fuera de la pista, no evitó el tema y mostró empatía por Jannik Sinner, señalando que espera que todo se resuelva pronto y que su colega pueda concentrarse completamente en lo que más ama: el tenis.

El caso de dopaje de Sinner comenzó en marzo, cuando el italiano dio positivo por Clostebol, una sustancia prohibida que también ha estado en el centro de otras polémicas en el mundo del deporte.

Inicialmente, Sinner fue absuelto en agosto por un tribunal independiente, pero la AMA no quedó conforme con el fallo y presentó una apelación que busca imponer al italiano una sanción mínima de un año. Esta situación ha generado controversia y preocupación dentro del circuito, ya que el italiano es una de las jóvenes promesas del tenis mundial.

Alcaraz, al ser preguntado sobre el tema, destacó la dificultad de la situación: "Es un tema complicado y sensible, no solo para Jannik, sino también para el tenis en general. Después de todo lo que ocurrió antes de Cincinnati, cuando parecía que el caso estaba cerrado, sorprende que ahora se vuelva a abrir. Esto no es bueno ni para el tenis ni para su imagen".

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, tras enfrentarse en el Masters 1.000 de Miami Reuters

El español mostró comprensión por lo que Sinner está atravesando y elogió la capacidad del italiano para seguir rindiendo a un alto nivel a pesar de la tormenta mediática que lo rodea: "El nivel con el que está jugando es increíble. Es capaz de dejar todo lo que sucede fuera de la pista cuando compite, y eso es digno de admiración", afirmó Alcaraz.

Además, expresó su deseo de que la situación se resuelva lo antes posible para que Sinner pueda centrarse únicamente en su carrera: "Espero que esto termine pronto y que Jannik pueda seguir enfocado en lo que ama, que es jugar al tenis".

Alcaraz en Pekín

A la par de sus declaraciones sobre el caso Sinner, Carlos Alcaraz ha estado destacando en el ATP 500 de Pekín. Tras un tiempo de altibajos en los últimos torneos, el español parece haber recuperado su mejor versión en las pistas chinas.

Alcaraz ya se ha asegurado su pase a las semifinales del torneo tras vencer al ruso Karen Khachanov en un partido que, aunque disputado en su primera mitad, terminó con un contundente 7-5 y 6-2 a favor del español.

El encuentro con Khachanov, número 27 del mundo, fue uno de los desafíos más serios para Alcaraz en el torneo. El ruso comenzó fuerte, logrando mantener el marcador igualado en gran parte del primer set, pero Alcaraz sacó a relucir su mejor tenis en los momentos clave.

Con una combinación de restos agresivos y confianza en su juego de fondo, el murciano se llevó el primer set, lo que le dio el impulso necesario para dominar con autoridad el segundo.

Con esta victoria, Alcaraz avanzó a las semifinales, donde se enfrentará al también temible Daniil Medvedev. A lo largo del torneo, el número tres del mundo ha mostrado un excelente nivel, adaptándose perfectamente a las condiciones de juego en Pekín y recuperando la confianza que parece haberle faltado en torneos previos.