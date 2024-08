Kyrgios sigue cargando contra Sinner: su 'amenaza' sobre lo que le espera en el vestuario

El 'caso Sinner' va para largo. En el circuito son muchos los que no se fían de la resolución de la ITIA sobre el positivo en Clostebol del tenista italiano. Uno de sus mayores perseguidores es el australiano Nick Kyrgios, que ha vuelto a cargar públicamente contra su compañero de profesión.

Kyrgios, de baja por problemas físicos, está presente en el US Open como comentarista para ESPN. El australiano volvió a mostrar sus pensamientos sobre lo ocurrido con Jannik Sinner y, lejos de rebajar el tono, avisó al italiano de lo que le espera en cuanto a su relación personal.

"No seré tan hospitalario con él como antes, cuando estábamos en el vestuario", lanzó Kyrgios contra Sinner. Hay que recordar que el italiano, actual número uno del mundo, salvó la sanción al algar que la ingesta de la sustancia fue involuntaria debido a una pomada que usó para sí mismo su fisioterapeuta Naldi, al que ha despedido.

Kyrgios lidera el grupo de tenistas que creen que Sinner debería haber sido "suspendido por dos años": "Reafirmo cada palabra de lo que he publicado en las redes sociales, he visto a muchos de mis amigos dar positivo en dopaje y ser suspendidos. Hemos visto jugadores como [Simona] Halep y parece que cada vez que surge una de estas cosas, siempre hay un proceso diferente. Sinner personalmente es uno de los mejores tenistas que tenemos en este momento... y sé lo importante que será durante los próximos 15 años. No niego nada de eso. Veo a Jenson Brooksby personalmente, que le quitaron la carrera, y luego ves a alguien como Sinner haciendo las cosas a su manera. No creo que sea justo y equitativo para el resto de la gira".

A este mensaje replicó Chris Fowler, periodista que le acompaña en los comentarios de ESPN, exprensándose de la siguiente manera: "Existe la sensación de que cuanto más dinero y estatus tienes, mejores son los consejos que tienes a tu alrededor... existe la sensación de que no hay condiciones de igualdad en cuanto a la respuesta a una acusación".

Jannik Sinner, durante su partido en Montreal ante Rublev. REUTERS.

Kyrgios siguió con su discurso pidiendo coherencia: "Cada año nos envían una lista de sustancias prohibidas. En la página 5, dice prohibido en todo momento. Si hay una explicación, necesitamos obtener una definición de lo que significa prohibido en todo momento. Estoy bastante seguro de que eso significa que no importa la cantidad o cómo resulte... significa que si el resultado es positivo, estás fuera. ¡Por qué su equipo lleva una sustancia prohibida que sabemos que es completamente innecesaria en el deporte es otra cuestión?. A gente como Alcaraz se le ha preguntado y se han mantenido neutrales al respecto. Pero al mismo tiempo hay muchas cosas que creo que no nos han dicho", selañó.

Por último, Kyrgios añadió: "Sólo quiero que las condiciones de juego sean iguales para todos. Por eso estaba en contra de la presencia de entrenadores en el palco de jugadores. No todos los jugadores tienen un entrenador. No todos los jugadores que se clasifican pueden permitirse un entrenador: si las condiciones de juego no son las mismas para todos, la integridad de este deporte se pierde un poco".