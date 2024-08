La ambición de Carlos Alcaraz no cesa: su nuevo objetivo tras colgarse la plata en los Juegos de París

Carlos Alcaraz está de vuelta. Después de conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, el tenista español vuelve a poner el punto de mira en el circuito ATP. Su próximo gran reto, el US Open, llega en apenas dos semanas, pero todavía tiene que coger algo de rodaje en la superficie dura.

Este jueves debutará en el Masters 1.000 de Cincinatti, torneo en el que el año pasado dejó un partido para el recuerdo contra Novak Djokovic. El serbio no estará en esta edición y el murciano tratará de levantar un trofeo más en su corta carrera. Su debut llegará frente al vencedor del duelo entre Monfils y Popyrin.

Alcaraz, que ahora mismo ocupa el tercer puesto del ranking ATP se muestra ambicioso en busca de alcanzar la primera plaza. Así lo confirmó en una entrevista a la revista de la ATP: "Ser el número uno es el objetivo todo el tiempo, y la 'race' es un ranking importante para mí. Si acabo la temporada número 1 de la 'race', posiblemente también sea número 1 del ranking", apuntó el español.

Actualmente es Sinner quien está en lo más alto de la clasificación, pero Alcaraz tiene en su mano arrebatárselo. El italiano arrastra problemas físicos y se encuentra en un momento de forma peor que el del murciano. Además, dentro de esta lucha por ser el nº1, Djokovic parte con desventaja al no poder sumar puntos en el US Open por ser el vigente campeón.

Su mejor nivel

Alcaraz atraviesa el mejor momento de su carrera. Es el vigente campeón de los dos últimos Grand Slams disputados y tiene en el horizonte uno que también sabe lo que es ganar. El murciano sigue madurando y ahora gana partidos incluso cuando no muestra su mejor nivel. Es más peligroso aún.

Ha encontrado la regularidad en los últimos meses donde ha ganado 20 de sus últimos 22 partidos (perdió contra Draper en Queen's y contra Djokovic en París). "He estado jugando un gran tenis, pero muchos de los partidos que gané lo hice sin jugar tan bien. Me he mantenido fuerte mentalmente en esos partidos, y estoy muy feliz por ello", reconoció en la entrevista.

4:3 Alcaraz Djokovic Reuters

"Estoy contento de haberme mantenido bien mentalmente, con una actitud positiva y la cara correcta, tratando de buscar soluciones", finalizó un Alcaraz del que no podemos olvidar que hace unos meses estaba pasando un tramo complicado con sus molestias físicas.