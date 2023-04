Badosa se solidariza con la ausencia de Muguruza: "Me puedo imaginar por lo que está pasando"

Paula Badosa afronta esta semana uno de los torneos más importantes del año para ella. La española vuelve a Madrid para disputar el Mutua Madrid Open, un escenario donde dio el paso definitivo para colocarse entre las mejores jugadoras del mundo hace un par de años. Una cita ineludible para ella en el calendario, donde será uno de los grandes alicientes en la capital de España.

En el media day del Mutua Madrid Open, Badosa atendió a todos aquellos que se acercaron hasta las instalaciones de la Caja Mágica. Durante su intervención, la española analizó sus aspiraciones en el torneo, sus últimos resultados en Stuttgart o el cambio de rumbo que ha tomado al cambiar de equipo técnico.

Sin embargo, también tuvo palabras para una de sus rivales en los últimos años como es Garbiñe Muguruza. La caraqueña ha decidido tomarse un descanso del tenis hasta después del verano, rechazando estar presentes en torneos tan importantes como Roland Garros o Wimbledon. Una situación sobre la que no ha desvelado mucho más la exnúmero 1 del mundo, pero que parece estar relacionada con su salud mental.

[Muruguza prosigue con su descanso y se pone fecha de regreso: no volverá hasta después del verano]

"Sinceramente, no sé el 100% por lo que está pasando Garbiñe, pero me lo puedo imaginar, empatizo mucho con eso. La salud mental es muy importante en este deporte, la gente no es consciente de lo difícil que es, me sabe muy mal ver que está retrasando su vuelta, para mí siempre ha sido un ejemplo a seguir, ha tenido una carrera admirable", remarcaba sobre ello.

"Es una tenista que ha hecho historia en nuestro país, tenemos una buena relación, le escribí para ver si estaba bien. Ojalá esté de vuelta pronto, el tenis español la necesita", añadía, demostrando la importancia que tiene Muguruza dentro del mundo de la raqueta.

Paula Badosa realiza un gesto ganador en el torneo de Stuttgart. REUTERS

Sensaciones positivas

Lo que sí ha demostrado Paula Badosa es llegar con ambición a Madrid para dejar atrás unos meses de altibajos en su juego. En esta edición del torneo buscará resarcirse de la eliminación de la pasada temporada frente a Halep y buscar luchar por alzarse con la victoria.

"El año pasado llegué en una situación diferente, además se borró Iga en el último momento, así que pasé a ser la favorita del torneo. Luego me tocó un cuadro muy duro, me crucé contra una jugadora como Halep, que tiene mucha experiencia y ha ganado aquí muchas veces. Las expectativas fueron altas y el torneo fue complicado. No sé si será un gran torneo, vengo trabajando muy bien, con muchas ganas y mucha ilusión para hacerlo bien aquí, me encanta hacerlo bien en casa", indicó.

Otra de las cuestiones que también ha mostrado cierta curiosidad ha sido el cambio de rumbo con su staff. Hace apenas unas semanas, Badosa anunció que no continuaba Jorge García para unirse a Joan Canell. Una decisión que parece no haberle ido mal en los últimos torneos, donde ha conseguido resultados sensiblemente mejores.

[Así es el nuevo Mutua Madrid Open: casi un Grand Slam y paso a la 'generación Alcaraz']

"Por mi personalidad, es algo que me gusta, aunque muchas veces me critican por cambiar mucho de entrenador, yo lo enfoco de otra manera. Cada entrenador tiene sus cosas para aprender, así que cuantos más entrenadores, más cosas positivas me quedo", explicó Badosa tras su nuevo enfoque en el juego.

"Estoy jugando mejor últimamente, aunque me está tocando enfrentarme a las mejores del mundo, estoy teniendo muchas opciones ante ellas pero al final nunca caen de mi lado", recalcó sobre sus últimos resultados. "En cuanto a nivel estoy bien, estoy jugando bien, lo más importante es que estoy con ganas", sentenció.

Sigue los temas que te interesan