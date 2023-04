Así reacciona Xavi cuando le recuerdan el apodo de 'jardinero': "No pararé..."

El FC Barcelona vuelve a jugar un día después que el Real Madrid. Cuando el equipo azulgrana salte al verde, ya sabrán si los de Carlo Ancelotti ganaron, empataron o perdieron frente al Girona. Precisamente, sobre el césped ha sido preguntado Xavi Hernández en la rueda de prensa previa.

Ya desde que era futbolista, el estado del terreno de juego era algo de lo que habló mucho el ahora entrenador del Barça. Especialmente, cuando el resultado no era el esperado, Xavi criticaba el estado del césped de los diferentes campos. Como técnico continúa refiriéndose al tema.

Eso le ha llevado a que desde distintos sectores se le conozca como el 'jardinero'. Y, precisamente, ese apodo es el que se le ha mencionado en rueda de prensa. "Me da la risa. Esto no es de ahora. No voy a parar. Mejor jardinero que otra cosa. Me lo tomo a broma. Y es así. Que me llamen muchos años. No pararé. En unos años nos echaremos las manos a la cabeza diciendo 'cuando no había tiempo efectivo', 'cuando podían encharcar el césped o ponerlo alto'", ha respondido.

Xavi Hernández, en rueda de prensa con el FC Barcelona de La Liga EFE

Podía haber quedado ahí la cosa, pero también se le ha cuestionado por cómo se espera el estado del terreno de juego en el Estadio de Vallecas este miércoles. Xavi no solo ha contestado, sino que, además, ha hecho referencia en la misma respuesta al horario del encuentro: "Espero que esté en la medida reglamentaria y jugando a las 22.00 horas, a nosotros nos favorece".

Messi, alirón, renovación...

Xavi Hernández también ha respondido a otras preguntas, como por ejemplo por el posible regreso de Leo Messi a Can Barça en verano: "No me han dicho nada. Estamos pendientes del Rayo. Nos espera una guerra importante". "Son hipótesis que ahora mismo no contemplamos. Me gusta hablar de Leo, pero no es el momento", ha continuado el técnico culé.

Además, se ha referido a Gavi y a su manera de jugar: "No me ha dado la sensación de que le peguen más. Él no huye del contacto. Es físicamente muy fuerte. Le decimos, cuando tiene una amarilla, que tenga cuidado. El otro día, con una desde el minuto 1, aguantó bien".

[El nuevo sueño del FC Barcelona ya tiene precio: 1.450 millones de euros por el Espai Barça]

No se ha olvidado tampoco de las cuentas para ser campeón matemático gracias a la distancia que mantiene con el Real Madrid: "No lo he pensado. Lo que quiero es ganarla. No pensamos que sea fácil. Tenemos que estar atentos. Me da igual ganarla fuera o en casa. Mejor en casa, pero lo que quiero es ganarla".

Así como también se le ha preguntado por su futuro. "Tengo un año más de contrato. Hemos estado hablando. Tengo muy buena relación. No habrá ningún tipo de problema", ha asegurado un Xavi que se encuentra a gusto en la que es su casa y que no ve problemas a su continuidad.

Sigue los temas que te interesan