La exultación de Rafa Nadal: "Estoy bastante más delgado de lo que he estado los últimos años"

El primer triunfo de Rafa Nadal en 2023 ha tenido que esperar hasta el 16 de enero, pero qué importancia tiene. El tenista español aguantó contra un correoso Jack Draper y selló con victoria su debut en el Abierto de Australia. 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1 fue el resultado de una prueba peligrosa tratándose de una primera ronda.

Nadal acabó con buen sabor de boca el partido. Tras perder el segundo set, supo reaccionar ayudado de los problemas físicos que sufrió Draper. En segunda ronda le espera el estadounidense Mackenzie McDonald, que venció también este lunes a su compatriota Nakashima en cinco sets.

"Estoy contento de volver aquí con victoria y espero que me ayude", decía Nadal tras su encuentro contra Draper en la Rod Laver Arena. "No han sido meses fáciles para mí. Me hacía falta una victoria así. Si lo pongo en perspectiva, creo que ha sido un arranque bastante bueno ante un rival joven con mucho talento y una gran pegada", terminaba de analizar la primera cabeza de serie del Grand Slam.

Rafa Nadal profundizó en su análisis en declaraciones para Eurosport: "Llegaba con muchos problemas. Lesiones, molestias... Para mí no ha sido un mal partido para ser primera ronda. Sabía que iba a tener altibajos, pero necesitaba la victoria"

"No me he enfadado en ningún momento y me he perdonado las cosas cómo iban sucediendo porque sabía que no iban a ser perfectas. Tengo que alargar más los buenos momentos que voy teniendo. Hoy ha sido un avance. Cuando pegas sin pensar sales más rápido hacia los lugares. Tengo que conseguir que los momentos importantes caigan de mi lado", añadía.

Rafa Nadal, en el Abierto de Australia Reuters

Nadal tuvo buenas palabras para el que fue su rival en su debut en el torneo. Esto fue lo que dijo del británico Jack Draper: "Tiene potencial y seguro que le veremos logrando buenos resultados aquí en Australia en un futuro". Sobre si estaba en mejor forma que su rival, dijo: "Estoy bastante más delgado de lo que he estado los últimos años. He hecho esfuerzos por ahí y trabajo para que haya resultados".

Recuperando sensaciones, Nadal ofreció un buen nivel de tenis allá donde hace casi un año conquistó su Grand Slam número 21 -en Roland Garros llegó el 22-. Rafa recordó aquel título y aquella espectacular remontada contra Daniil Medvedev en la final.

"Fue uno de los momentos más emotivos de mi carrera, pero ya es pasado", dijo un Nadal que se centra en el presente. Ese presente pasa por un Abierto de Australia al que ha llegado con una nueva compañía, su hijo Rafael. También se acordó de él y de su mujer Xisca Perelló.

"Ser padre cambia la vida a todo el mundo y es una de las cosas más bonitas. Disfruto de este momento. Los tengo aquí en Australia y me ayuda mucho. No me imagino siendo padre y estando lejos de casa", dijo sobre su nueva condición como padre con la que juega este Abierto de Australia.

