Roger Federer anuncia su retirada del tenis: la Laver Cup será su última aparición en el circuito

El mundo del tenis ha recibido una de las peores noticias que podría esperar. Roger Federer, uno de los mayores genios en la historia de la raqueta, ha anunciado de manera oficial que no continuará con su carrera profesional y que se retirará poniendo fin a una de las trayectoria más brillantes de todos los tiempos en el deporte.

Así pues, a través de un extenso mensaje que ha publicado en sus canales oficiales, ha comunicado que su última aparición en el circuito será en la próxima edición de la Laver Cup, torneo del cual es uno de los organizadores y en el que participará junto a leyendas y rivales como Rafa Nadal, Novak Djokovic o Andy Murray.

El ganador de 20 torneos del Grand Slam y auténtico dominador del circuito hasta la aparición fulgurante del tenista español y del jugador serbio, pone así punto final al calvario en el que ha vivido durante los últimos tres años. Roger ha estado más pendiente del quirófano y de las recuperaciones de sus problemas de rodilla que de los torneos que ha podido disputar en este tiempo.

Su carrera estaba ya realizada, pero un jugador de su calibre y su repercusión histórica en este deporte merecía haber tenido una retirada a la altura de su legado. No obstante, tendrá la oportunidad de decir adiós rodeado de amigos y de grandes estrellas en una nueva edición de la Laver Cup que, además, se jugará en pocos días en Londres.

Adiós a una leyenda

El tenista helvético se baja de la rueda del profesionalismo después de haber cumplido el pasado 8 de agosto los 41 años. En su palmarés brillan con luz especial sus 8 títulos de Wimbledon, sus 6 Abiertos de Australia, sus 5 US Open y su título ganado en Roland Garros en el año 2009 con el cual pudo cerrar por primera vez en su carrera el legendario Grand Slam.

Año Grand Slam Rival Resultado 2018 Australia Marin Cilic (Cro) 6-2, 6-7 (5), 6-3, 3-6 y 6-1 2017 Wimbledon Marin Cilic (Cro) 6-3, 6-1 y 6-4 2017 Australia Rafael Nadal 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3 2012 Wimbledon Andy Murray (GBr) 4-6, 7-5, 6-3 y 6-4 2010 Australia Andy Murray (GBr) 6-3, 6-4 y 7-6 (11) 2009 Wimbledon Andy Roddick (EE UU) 5-7, 7-6 (6), 7-6 (5), 3-6 y 16-14 2009 Roland Garros Robin Soderling (Sue) 6-1, 7-6 (1) y 6-4 2008 US Open Andy Murray (GBr) 6-2, 7-5 y 6-2 2007 US Open Novak Djokovic (Ser) 7-6 (4), 7-6 (2) y 6-4 2007 Wimbledon Rafael Nadal 7-6 (7), 4-6, 7-6 (3), 2-6 y 6-2 2007 Australia Fernando González (Chl) 7-6 (2), 6-4 y 6-4 2006 US Open Andy Roddick (EE UU) 6-2, 4-6, 7-5 y 6-1 2006 Wimbledon Rafael Nadal 6-0, 7-6 (5), 6-7 (2) y 6-3 2006 Australia Marcos Baghdatis (Chp) 5-7, 7-5, 6-0 y 6-2 2005 US Open Andre Agassi (EE UU) 6-3, 2-6, 7-6 (1) y 6-1 2005 Wimbledon Andy Roddick (EE UU) 6-2, 7-6 (2) y 6-4 2004 US Open Lleyton Hewitt (Aus) 6-0, 7-6 (3) y 6-0 2004 Wimbledon Andy Roddick (EE UU) 4-6, 7-5, 7-6 (3) y 6-4 2004 Australia Marat Safin (Rus) 7-6 (3), 6-4 y 6-2 2003 Wimbledon Mark Philippoussis (Aus) 7-6 (5), 6-2 y 7-6 (3)

A lo largo de su extensa trayectoria, debutó en el año 1998, ha conseguido más de 1250 victorias en el circuito y más de 103 títulos de la ATP. Accedió por primera vez al número uno del mundo el 2 de febrero del año 2004 y ahí permaneció de manera inquebrantable hasta que un joven Rafa Nadal comenzó a hacerle frente, dando comienzo a una de las mayores rivalidades en la historia del deporte.

Además de todo eso, Federer también cuenta en su palmarés con una medalla de plata, la ganada en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, cinco trofeos de la Copa de Maestros, ahora conocidas como ATP Finals, una Copa Davis y tres Copas Hopman. Roger siempre será considerado como uno de los mejores tenistas de la historia por su impecable técnica, su elegancia y una finura pocas veces vista en un deportista de tan alto nivel y de tan alta exigencia.

Pero también dejó un importante legado en el cuadro de dobles donde acumuló más de 130 triunfos y 8 títulos del circuito ATP. Su victoria más importante llegó en los Juegos Olímpicos del año 2008, cuando conquistó la medalla de oro en Pekín.

La última vez en la que se podrá ver a Roger Federer en acción será en una nueva edición de la Laver Cup. Allí capitaneará al equipo de Europa que se enfrentará a las estrellas del resto del mundo y con el que tendrá la oportunidad de dejar sus últimos golpes y de repartir las últimas gotas de su talento y de su clase, las cuales tienen ahora fecha de caducidad, al menos en una pista de tenis y como jugador profesional.

Roger Federer, con una rodilla en el suelo por el agotamiento EFE

El mensaje de despedida

Para anunciar su adiós, Federer ha publicado un comunicado en el que ha querido agradecer el apoyo recibido durante casi 25 años de trayectoria al máximo nivel tanto a sus entrenadores, sus rivales como a todos los aficionados del planeta que han vibrado con las gestas de uno de los mayores genios de la historia del deporte a nivel global.

"De todos los regalos que el tenis me ha dado a lo largo de los años, el más grande sin duda, ha sido la gente que he conocido a lo largo del camino: mis amigos, mis competidores y, sobre todo, los aficionados que dan vida a este deporte. Hoy quiero compartir una noticia con todos vosotros. Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años he tenido desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a la forma competitiva completa. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo y su mensaje para mí ha sido claro".

"Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que jamás hubiera soñado y ahora debo reconocer cuándo es el momento de poner fin a mi carrera competitiva. La Laver Cup de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en el tour".

"Es una decisión agridulce, porque echaré de menos todo lo que el tenis me ha dado. Pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la Tierra. Se me dio un talento especial para jugar al tenis, y lo hice a un nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo del que jamás creí posible".

Dentro de su carta de despedida, Federer tuvo un hueco muy importante para todos los agradecimientos, empezando por su familia: "Me gustaría agradecer especialmente a mi increíble esposa Mirka, que ha vivido cada minuto conmigo. Ella me ha calentado antes de las finales, ha visto innumerables partidos incluso estando embarazada de más de 8 meses, y ha soportado mis meses de lesiones, y ha aguantado mi lado más tonto en la carretera con mi equipo durante más de 20 años".

"También quiero agradecer a mis cuatro maravillosos hijos por apoyarme, siempre deseosos de explorar nuevos lugares y crear maravillosos recuerdos por el camino. Ver a mi familia animándome desde las gradas es un sentimiento que apreciaré siempre".

Roger Federer anuncia su retirada del tenis a través de sus redes sociales

"También me gustaría dar las gracias y reconocer a mis cariñosos padres y a mi querida hermana, sin los cuales nada sería posible. Un gran agradecimiento a todos mis antiguos entrenadores, que siempre me han guiado en la dirección correcta. ¡Habéis sido maravillosos! Y a la Federación Suiza de Tenis, que creyó en mí cuando era un joven jugador y me dio un comienzo ideal".

"Quiero dar las gracias y reconocer a mi increíble equipo, a Ivan, a Dani, a Roland, y particularmente a Seve y a Pierre, que me han dado los mejores consejos y siempre han estado ahí para mí. También a Tony, por gestionar de forma creativa mi negocio durante más de siete años. Todos ustedes son increíbles y he amado cada minuto con vosotros".

"Quiero dar las gracias a mis fieles patrocinadores, que son realmente como socios y a los equipos y torneos de la ATP, que siempre han acogido a todos los jugadores con amabilidad y hospitalidad. También quiero dar las gracias a mis competidores en la pista. Tuve la suerte de jugar muchos partidos épicos que nunca olvidaré. Nosotros luchamos de forma justa, con pasión e intensidad, y siempre intenté respetar la historia del juego. Me siento muy agradecido. Nos empujamos mutuamente, y juntos llevamos el tenis a nuevos niveles".

El jugador suizo finaliza también con una mención especial a todos sus seguidores: "Por encima de todo, debo dar las gracias especialmente a mis increíbles fans. Nunca sabrán cuánta fuerza y creencia me han dado. La sensación inspiradora de entrar en estadios llenos ha sido uno de mis grandes logros. La sensación de entrar en estadios llenos ha sido una de las mayores emociones de mi vida".

"Sin vosotros, esos éxitos se habrían sentido solos, en lugar de estar llenos de alegría y energía. Los últimos 24 años de gira han sido una aventura increíble. Aunque a veces parece que han pasado en 24 horas, también han sido tan profundo y mágico que parece que ya he vivido toda una vida".

"He tenido la inmensa fortuna de tocar frente a ustedes en más de 40 países diferentes. He reído y llorado, he sentido alegría y dolor, y sobre todo, me he sentido increíblemente vivo. A través de mis viajes, he conocido a muchas personas maravillosas que seguirán siendo amigos de por vida, que siempre han sacado tiempo de su apretada agenda para venir a verme jugar y animarme por todo el mundo. Gracias. Cuando comenzó mi amor por el tenis, era un niño en mi ciudad natal de Basilea. Observaba a los jugadores con asombro. Ellos eran como gigantes para mí y empecé a soñar".

"Mis sueños me llevaron a trabajar más duro y empecé a creer en mí mismo. Algunos éxitos me trajeron confianza en el camino más increíble y más asombroso que he tenido hasta el día de hoy. Así que quiero daros las gracias a todos, de todo corazón, a todo el mundo que ha ayudado a hacer realidad los sueños de un joven jugador. Por último, al juego del tenis: te quiero y nunca te dejaré".

