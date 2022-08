Rafa Nadal y la prudencia como estrategia para el US Open: así preparará el último Grand Slam del año

Los problemas en forma de lesiones para Rafa Nadal invitan a la prudencia. El tenista balear no se ha recuperado del todo de la lesión que tuvo hace casi un mes en Wimbledon en la zona abdominal. Nadal ganó su duelo de cuartos de final a Fritz a pesar de notar intensos dolores en al zona abdominal. El español se impuso, pero acabó del partido agotado y con la sensación de que algo no andaba bien.

Efectivamente Nadal tenía una rotura muscular y tuvo que retirarse del torneo antes de las semifinales que le iban a enfrentar a Kyrgios. El ganador de 22 Grand Slam perdió además la oportunidad de seguir su buena racha con los 'grandes' este año, ya que había ganado los dos que se habían disputado, el Open de Australia y Roland Garros.

Un revés del que ahora trata de reponerse. En un primer momento se esperaba que Nadal tuviera la oportunidad de jugar el ATP de Montreal para ir cogiendo ritmo de cara al US Open, el último Grand Slam del año, pero no ha podido ser.

Nadal comunicó su baja del torneo canadiense a través de un comunicado en sus redes sociales. En su mensaje señalaba que espera volver a jugar en Montreal, donde se ha coronado campeón en cinco ocasiones a lo largo de su carrera (2005, 2008, 2013, 2018 y 2019).

"Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas. Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí. Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción", indicaba el comunicado.

"Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud", añadía Nadal sobre su retirada del torneo.

Nadal señala que las molestias las sintió al volver a entrenar el saque. Ahora, la siguiente (y última) oportunidad que tendrá Nadal para jugar en un torneo exigente antes del US Open será en Cincinnati, del 13 al 21 de agosto. La decisión la tomará la próxima semana, siendo la última vez que jugó dicho torneo en 2017.

Contra el reloj

Las fechas están muy apuradas, ya que el último Grand Slam del año se celebra del 29 de agosto al 11 de septiembre. La pista dura de Flushing Meadows es la superficie de un 'grande' en la que más veces se ha coronado Nadal, cuatro, tan solo por detrás de las 14 veces de Roland Garros.

Además, el US Open 2022 podría suponer una magnífica oportunidad para Nadal en su particular pelea con Djokovic por ver quién acaba con más 'majors'. El balear tiene 22 Grand Slam por los 21 del serbio y, ahora mismo, la presencia de 'Nole' en Nueva York está más en duda que nunca.

Así es la lesión en el abdomen de Rafa Nadal que ha provocado su retirada en Wimbledon

Y es que, sin pauta completa de vacunación, el tenista serbio no podría entrar a Estados Unidos. Sin embargo, él mantiene la esperanza y está entrenando como si fuese a poder jugar el torneo.

"Me estoy preparando como si me permitieran competir, a la espera de saber si podré viajar a Estados Unidos", destacaba hace unos días en su perfil de Instagram. El ganador de 21 títulos de Grand Slam publicó un vídeo en el que se le puede ver en una de esas sesiones de entrenamiento de preparación para el US Open.

"Solo quería tomarme un momento y decirles a todos lo agradecido que estoy de ver tantos mensajes de apoyo y amor de todo el mundo en estos días. No me lo esperaba, y es por eso por lo que se siente tan alucinante. Solo quería decir GRACIAS", señaló 'Nole'.

Por el momento, la incógnita se mantiene. Se han llegado a producir recogidas de firmas para que pueda jugar el US Open. También algunos nombres importantes quieren que 'Nole' juegue. Pero haría falta un cambio en la política del país o la confirmación de una excepción para él. Algo que podría provocar un auténtico terremoto mediático, algo que intentaron evitar en Australia. De ahí su negativa a que pudiese jugar el primer Grand Slam del año.

Puertas cerradas

Desde el US Open han querido confirmar con un comunicado que desde la organización del torneo se siguen las leyes del país. Si no puede entrar a territorio estadounidense sin su correspondiente pauta de vacunación completa, ni siquiera Djokovic podrá ingresar en Estados Unidos.

De hecho, el ATP de Montreal ya ha negado la participación a Djokovic por el mismo motivo. Así, ninguno de los dos tenistas con más 'grandes' de la historia estará en Canadá, aunque por distintas razones.

Ahora, en el caso de Nadal, el objetivo es llegar al 100% al US Open, un reto dados los problemas que ha tenido el manacorí. Después de ganar el Open de Australia a comienzos del año, sufrió una fisura por estrés en las costillas que le tuvo varias semanas parado.

Volvió para el Open de Madrid, pero en Roma volvían los problemas. El pie izquierdo, donde tiene una lesión crónica, le daba guerra y ponía fin a su participación en Italia antes de tiempo.

Así llegaba Nadal a la arcilla de París, con muchas dudas sobre su estado físico a pesar de ser su torneo favorito. El cuadro además no auguraba un camino fácil y en cuartos de final, precisamente frente a Djokovic, Nadal se impuso en un agónico partido al serbio.

Cuando acabó el partido, Nadal estaba prácticamente cojo y ponía en dudo no solo seguir en París, sino que sembraba dudas sobre su futuro en el tenis. A base de calmantes consiguió llegar a las semifinales, donde pasó de ronda tras la grave lesión de tobillo de Zverev, y acabó levantando la Copa de los Mosqueteros tras arrasar en la final a Casper Ruud.

Nueva lesión en Wimbledon

Después del esfuerzo y de aparecer un día después con muletas, Nadal se tomó un descanso para recuperarse y ver si llegaba a Wimbledon. Lo consiguió, pero casi sin preparación en hierba. Y cuando mejor estaba jugando llegó la rotura abdominal que le apartó del torneo.

Así ha sido el 2022 de Nadal, entre lesiones y 'grand slams', y con la esperanza de poder recuperarse al 100% para la última gran cita del año, el US Open.

