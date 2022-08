Rafa Nadal no jugará en Montreal tras sentir molestias: "No me queda otra que ser prudente"

Problema inesperado en el plan de Rafa Nadal para volver a las pistas de tenis. El balear no jugará la próxima semana el Masters 1.000 de Montreal por unos problemas físicos. De esta manera, no estará en la primera de las dos grandes citas de preparación para el US Open. No confirma si jugará o no en Cincinnati.

Nadal comunicó su baja del torneo canadiense a través de un comunicado en sus redes sociales. En su mensaje señala que espera volver a jugar en Montreal, donde se ha coronado campeón en cinco ocasiones a lo largo de su carrera (2005, 2008, 2013, 2018 y 2019).

"Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas. Hace cuatro días que empecé también a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí.

Rafa Nadal, durante una rueda de prensa en Wimbledon Reuters

Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción.

Espero volver a jugar en Montreal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud".

Nadal señala que las molestias las sintió al volver a entrenar el saque. El tenista de Manacor se retiró de Wimbledon con una rotura en la zona abdominal. Aún le quedan secuelas de su lesión, tal y como ha podido comprobar en los últimos días. Rafa y su equipo prefieren no arriesgar, tomando la decisión de bajarse del torneo de Canadá.

La siguiente (y última) oportunidad que tendrá Nadal para jugar antes del US Open será en Cincinnati, del 13 al 21 de agosto. La decisión la tomará la próxima semana, siendo la última vez que jugó dicho torneo en 2017. El último Grand Slam del año se celebra del 29 de agosto al 11 de septiembre.

