Rafa Nadal se cansa de las preguntas sobre Carlos Alcaraz: "Dejad de compararlo conmigo"

Rafa Nadal sigue con emoción, como todo aficionado español, el crecimiento imparable de Carlos Alcaraz. El campeón de 21 Grand Slam, sin embargo, ha pedido que se deje de comparar tanto al tenista murciano con su yo de 18-19 años. Pide que no se ponga tanta presión sobre los hombros del nuevo número seis del mundo.

Así de contundente se mostró Nadal desde Roma. Este miércoles debutó con victoria en el Foro Itálico ante John Isner y en la rueda de prensa posterior le preguntaron otra vez por Carlos Alcaraz, que se bajó de este torneo tras ganar en Madrid. Visiblemente molesto, el de Manacor habló sobre las comparaciones de forma contundente.

"No lo sé, hombre. Olvidé ya cómo era yo", respondió sobre las similitudes con Alcaraz cuando él tenía su edad. Y siguió: "Pero es que no puedo estar hablando todos los días sobre quién va a ser mejor o es más fuerte ahora. Lo que podemos hacer es disfrutar de su carrera, dejad de compararlo conmigo, por muy interesante que os resulte. Si puede ganar 25 Grand Slam será genial para él y para nuestro país, pero que disfrute".

Nadal siguió con su discurso, poniendo matices entre una carrera y otra: "Yo pude gestionar mi carrera como quise, es el momento de dejarle a él que también lo haga. No podemos estar todo el día pensando en lo que podría conseguir. Él está jugando a un nivel fantástico y, probablemente, yo en 2005 también. Pero son diferentes momentos, diferentes carreras y maneras distintas de abordar las cosas porque los tiempos cambian".

Por último, dejó clara cuál será su postura a partir de ahora: "No me preguntéis más porque cada vez que lo hagáis diré lo mismo, no podéis ejercer más presión sobre él. Es genial tener un jugador como Carlos, de quien disfrutar durante muchos años, pero ahora mismo sigo jugando y me concentro en lo mío".

Rafa Nadal felicita a Carlos Alcaraz

Nadal vs. Alcaraz

Nadal, que se centra en su torneo en Roma y en su preparación para el próximo Roland Garros, cayó en Madrid contra Alcaraz. El tenista balear regresó en el Mutua de su último parón por lesión y fue eliminado por su compatriota en la ronda de cuartos, siendo esta la primera vez que Carlos ganaba a su ídolo.

Antes se habían enfrentado ya en Madrid, justo el año anterior, en el que Alcaraz solo pudo ganar tres juegos contra Nadal. Ya en 2022, en las semis de Indian Wells, las fuerzas se igualaron y Rafa ganó en tres sets a Carlos.

