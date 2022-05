Zidane10, el campeón de LaLiga con un mando: "Tenemos la mejor competición del mundo"

Nadie puede presumir de haber conseguido lo que Zidane10 (Las Palmas de Gran Canaria, 1996): campeón de Copa y de la eLaLiga Santander el mismo año. Hablamos del dominador absoluto en la actualidad de las competiciones del FIFA en España. En un sector tan poco previsible, por su naturaleza joven y cambiante, él ha hecho un doblete que nadie logró antes.

Kilian Pita, nombre real de Zidane10, se consolida como uno de los rostros fuertes de la escena FIFA del país. Ganar Copa y Liga le ha permitido hacerse con un bote de 20.000 + 60.000 euros en los últimos meses, y es que la apuesta por las competiciones de eSports cada vez es mayor en España.

Zidane10 ha representado esta temporada al Deportivo Alavés, aunque también se reconoce como aficionado del Real Madrid -de ahí su apodo competitivo-. El flamante campeón de La Liga (la de fútbol), sin embargo, es uno de los pocos clubes de Primera y Segunda División que todavía no compiten en la mejor liga del mundo de FIFA. La escena es creciente y ya cuenta con su primer gran campeón en hacer el doblete.

Pelos de punta al volver a ver todo.



Los mejores momentos de la Gran Final de #eLaLigaSantander (para ponerlos en bucle).



Pillad un buen refrigerio y a disfrutar. pic.twitter.com/AM0FyUWMe6 — eLaLiga Santander (@esportslaliga) May 10, 2022

Te salió un torneo redondo. ¿Qué significa para ti ser campeón de la eLaLiga?

Era un sueño que llevaba buscando desde FIFA 19, en el que perdimos la final contra Gravesen. Después fue un año muy malo con FIFA 20. No sabía si se volvería a repetir esa situación de tenerlo tan cerca. Y bueno, que haya llegado, es súper bonito.

Habiendo ganado también la Copa, ¿cuál es el análisis que haces de tu temporada? ¿Cuáles crees que han sido las claves?

Aparte del entrenamiento, que hemos tenido una rutina muy buena; aparte de una buena alimentación y hacer ejercicio, que eso ayuda bastante; creo que ha sido muy importante que este haya sido mi primer año que me he pasado completamente a Play. Siempre he estado dividido entre Xbox y PlayStation.

Ha sido el año en el que me he centrado en Play, en el que he jugado con un único mando, y eso ha ayudado a adaptarme a un único gameplay y unas condiciones.

¿Cómo empezaste a competir en FIFA?

Todo viene bien de estar estudiando un ciclo de telecomunicaciones. Me mandó un mensaje un amigo sobre los clasificatorios de España de FIFA 18. Mi grupo de amigos empezó a animarme. Yo no quería apuntarme porque mi pensamiento era: '¿Para qué voy a apuntarme? Voy a perder el tiempo'. Pero me insistieron, me dijeron que no tenía nada que perder y se me daba bien.

Me apunté y creo que gané dos de los tres torneos. O tres de cuatro, no lo recuerdo. Me clasifiqué a la fase final y allí me descalificaron por alineación indebida -risas-. Fue un descuido de novato. Así empezó todo. En FIFA 19 ya probé a competir y acabé subcampeón de España y clasificándome al campeonato mundial.

Son solo cuatro años, pero muchos momentos...

Sinceramente, ha habido momentos bonitos y otros duros. Ahora que por fin lo consigues, lo ves todo de una forma mucho más bonita. Es muy emotivo porque recuerdo los malos momentos, de estar en la cama después de perder alguna quali, llorando de la frustración de que no salgan las cosas... Te acuerdas de eso y te das cuenta de que valió la pena.

Actualmente, ¿cuánto tiempo de tu día suele ocupar el FIFA?

Depende de cada jugador. A unos les funcionan unas cosas y a otros otras. Yo para preparar las competiciones, mi metodología es levantarme a las 9 de la mañana, desayunar, ponerme a entrenar hasta las 14 y paro para comer. Luego hago un parón de media horita y ya me pongo otra vez hasta las 19 que me voy al gimnasio.

Una vez llego, si he tenido un buen día, que para mí es ganar todos los partidos que he jugado porque soy muy cabezón, me miro los partidos del día para ver las cosas buenas para mecanizarlas. Y si he tenido uno malo, me paro a analizar los fallos e intentar corregirlos.

Hacer ejercicio y la alimentación son fundamentales en mi preparación

¿Qué es lo más importante en la preparación de un profesional del FIFA?

Obviamente, el tema de las horas está bien. Pero muchas veces es más importante la calidad del entreno. Hacer ejercicio y la alimentación son fundamentales. Pese a que no sea un ejercicio físico en el que tengas que estar corriendo, como el fútbol o lo que sea, el hecho de estar tantas horas en una competición, como la de este fin de semana, estar en tensión compitiendo te obliga a mantenerte en forma. Es fundamental.

Y es crucial a esos niveles el aspecto mental.

Mi punto débil siempre ha sido el tema psicológico. Siempre he tenido muchos problemas con confiarme o venirme abajo con goles en contra o lo que sea. Este año coincidí con mi compañero Gonzalo, Gonchu como se le conoce en FIFA, y me ayudó a mejorar ese problema psicológico. Gracias a eso, muy probablemente, se han venido estos resultados. Se lo tengo que agradecer por ser un pedazo de compañero y es un crack.

Gonchu hizo las veces de coach contigo este fin de semana. ¿Qué es lo que habláis y en qué te intenta ayudar en un partido como el de la final?

Él, aparte de darme confianza y tranquilizarme en los momentos que se me puede ir la cabeza, no es coach como tal. Compite y es mi compañero, pero nos ayudamos en los torneos. Al competir conoce bastante el juego, me conoce bastante a mí y mi forma de jugar.

En cosas que yo no puedo ver por estar tan metido en el partido, él me abre los ojos y me dice, por ejemplo, 'date cuenta de que te está haciendo mucho daño, te vendría mejor poner esta formación, bascular más, bajar al delantero al medio...'. Mil cosas así de las que no me doy cuenta y él me abre los ojos para verlo.

A muchos nos intentan retirar porque llega mucha gente nueva. Llegar a la final con JRA fue muy bonito

Por cierto, vaya final contra JRA...

Lo primero, es muy bonito jugar contra Javi (JRA). Es un tipo que lleva compitiendo desde el principio. Si el competitivo está donde está hoy en día, es gracias a los que empezaron hace años. A muchos nos intentan retirar porque llega mucha gente nueva, muchos jugadores jóvenes, y el hecho de llegar los dos a la final fue muy bonito.

Fue una locura de final, ida y vuelta con muchos goles, se ponía uno por delante y parecía que se lo podía llevar, pero el otro marcaba... Hubiera preferido una final más tranquila -risas-, pero entiendo que para el espectador fue una pasada.

Poco a poco se va consiguiendo también ese sentimiento de afición, tal y como se vio en la final. Por los jugadores, los clubes de Primera y Segunda... ¿Cómo vivís eso los jugadores?

Sin duda, es de las cosas bonitas. En mi caso, cuando hacía streaming en Twitch, tuve la suerte de que me siguieran personas maravillosas y esas personas se desplazaron hasta Madrid desde otros sitios simplemente para animarme. Tuve el placer de conocerles en personas. Es de las cosas más bonitas de esto: ganar, conocer a gente que te apoye incondicionalmente...

La final fue un poco como el lema 'Hasta el final...'. Desde pequeñito que he sido del Real Madrid

¿Tú eres aficionado de algún club de fútbol?

Pues mira, utilizamos un poco el lema de 'Hasta el final...', que más o menos ya todos saben cómo fue la cosa, ganando en penaltis -risas-. Desde pequeñito que he sido del Real Madrid y de ahí también el nombre de Zidane.

Siendo campeones el Real Madrid y tú, cada uno en su liga, ¿te haría ilusión representarle de entrar a la eLaLiga?

No creo que fuera correcto si yo dijera algo así. Ahora mismo estoy con el Alavés y me han apoyado en todo momento. Solo tengo palabras de agradecimiento para ellos. El club se ha portado desde el principio de diez, se ha ganado un seguidor más y ojalá pueda conseguir la salvación y quedarse en Primera.

Esa relación tuya con el Alavés, es muy importante también en el circuito FIFA.

Sí, sin duda. La experiencia que he tenido en el Alavés no la voy a olvidar nunca. El trato que he tenido ha sido de diez y lo que he conseguido ha sido junto a ellos. Ya te digo, esta etapa no me la quita nadie.

¿Habláis los jugadores sobre cómo afectaría la entrada de Madrid, Barça o Athletic en la competición?

La verdad que no lo sé. No sé si al entrar el Madrid o el Barcelona entrarían con jugadores españoles o decidirían entrar con extranjeros. No sé muy bien cómo lo harán, pero tengo claro que en el momento en el que entren, si tenemos ya la mejor liga del mundo, seguirá yendo a más. Todo lo que venga será bienvenido.

Cuanta más competencia, más nos obligarán a esforzarnos y subirá más el nivel de esta liga.

¿Qué metas tienes ahora por delante?

El 1 de julio tenemos los playoffs en Londres. Si lo hacemos bien, conseguiremos una plaza en el Mundial que se juega en Dinamarca. Ya en FIFA 19 llegué a ese Mundial, pero no me pilló en un buen momento personal. Justo tuve un bache con mi pareja, falleció un familiar mío... No tuvo la cabeza donde tenía que tenerlo. Ahora que todo está en calma, tengo ganas de ir a por todas y quitarme esa espina que tengo desde 2019.

Zidane10 y JRA, tras la final de la eLaLiga Santander 2022 Hara Amorós LaLiga

Para gente como tú o JRA, que lleváis años en el circuito, ¿qué supone ver que cada año la competición se aprieta más, que cada vez aparecen más nuevos rivales?

Esto no es un trabajo normal y corriente, en el que vuelves a casa de trabajar y desconectas. Por mucho que curres, aquí nada te asegura que las cosas vayan a salir bien. No queda otra que pelear, luchar. Sabemos que cada vez llegarán niños con mayor talento, con unas manos increíbles y ganas de comerse el panorama. Pero ahí deberemos estar nosotros para intentar resistir, trabajar el doble o el triple que ellos y conseguir mantenernos lo máximo posible.

¿A ti eso te genera dudas sobre tu futuro profesional como competidor de FIFA?

Esto tiene fecha de caducidad, como quien dice. La mía no la sabe nadie, ni yo mismo. Voy a seguir como estos años, currando y siguiendo mi forma de trabajar para pelear por todo. Si se dará o no, ya lo veremos. Pero trabajo, ganas e ilusión, no van a faltar por mi parte.

El presente no podría ser mejor.

Con lo que cuesta conseguir estas cosas, solo queda disfrutarlo y en unos pocos días comenzar a preparar los playoffs.

