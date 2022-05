El último capricho de los futbolistas: comprar botas vintage para hacer rico a un joven de 18 años

Will Amis comenzó de pequeño coleccionando botas históricas. Lo que empezó siendo un hobby ha acabado por convertirse en todo un negocio: su Classix Collection. Los futbolistas de élite se ponen en contacto con él para adquirir estas joyas, aunque por cuestiones de patrocinio no puedan utilizarlas.

El joven de 18 años adquiere botas antiguas en tiendas remotas en liquidación. Comercios de distintos puntos del planeta se ponen en contacto con él para vender algunas de estas 'reliquias'. Como, por ejemplo, desde Turquía. Luego el se encarga de venderlas a partir de 500 libras, llegando a ganar 25.000 libras al mes.

Entre sus clientes, algunos nombres que no han sido desvelados y otros que no han puesto ningún impedimento en ello. Entre estos últimos, Declan Rice, Ainsley Maitland-Niles o John Terry. Para ellos botas que además de clásicas son limitadas y exclusivas.

Se sabe que algunos futbolistas tiran de un especial romanticismo en cuanto a artículos del deporte que aman de otras épocas. En cuanto al calzado, estos están dispuestos a pagar importantes sumas de dinero. Al fin y al cabo, son las botas que muchos de ellos utilizaron siendo unos niños que soñaban con seguir los pasos de sus ídolos.

Will Amis lanzó su negocio en el año 2018, siendo todavía menor de edad. Primero a través de una sociedad con la tienda, ubicada en el sur de Londres, Crep Select. En la actualidad también vende parte de su colección a través de Instagram y en la siempre impactante Abu Dhabi.

"El negocio está en auge. Vendemos en Crep Select en el Centro Comercial Lewisham, y también tenemos una asociación con la tienda Número 10 en el Centro Comercial Yas en Abu Dhabi", comenta en declaraciones recogidas por The Sun. "Vendemos a futbolistas de los Emiratos Árabes Unidos, así como a jugadores de la Premier League", agrega el joven.

El británico desvela que vende entre ocho y diez pares de botas al día, con un valor medio de 500 libras. Esto supone casi 5000 libras diarias de ganancias para él. Precisamente, abrió su mercado a Oriente Medio porque allí se pagan más por este tipo de artículos.

La joya de la corona son las Nike Mercurial del año 2002. Will Amis afirma que si se hiciese con una de estas, el par le duraría menos de cinco minutos y las vendería por 1000 libras. La explicación del éxito la da él mismo: "Son especiales porque las usó Ronaldo en 1998 y fueron las primeras de la línea Mercurial".

Toda esta historia comenzó por la influencia de su padre: "Me dio un par de sus viejas botas Predator Precision. Las encontró en el armario y me encantaba jugar con ellas". "En mi cumpleaños, obtuve un par de Power Swerves y así otro par y otro par... Me encantaron. Un año después, mi papá y yo comenzamos a coleccionar botas", afirma.

Del coleccionismo a la venta. El negocio empezó con una página en Instagram. En ese momento, solo publicaban las botas que iban añadiendo a su colección. Y ya en 2018, nació Classix Collection: "Ahora vendemos botas en todo el mundo a futbolistas profesionales".

El inglés ha protagonizando un documental de 'Cómo hacerse rico'. Al mes gana unas 25.000 libras. Al año, alrededor de 200.000. Como curiosidad, el par de botas más caro que ha vendido fue uno que alcanzó las 8000 libras. En este punto, la pregunta puede ser cómo se hace con tantas botas.

Él mismo da la respuesta: "Obtuvimos 22 pares de Adidas Predator 94 de una tienda que estaba cerrando en Turquía, por ejemplo". "Pero vienen de todas partes; es posible que algunos provengan de otros coleccionistas u otros vendedores de botas que los pusieron al precio equivocado, así que los compraré antes que nadie", sentencia. Su siguiente sueño es lanzar una agencia de representación... y con Will Amis parece que todo es posible.

