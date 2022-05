Marc Márquez y Laia Sanz, galardonados en los Premios Ciudad de la Raqueta y María de Villota

La Ciudad de la Raqueta brilló con luz propia este lunes 9 de mayo con la celebración de la gala de los reconocimientos que llevan el mismo nombre que el club del año 2021, así como la entrega de los premios María de Villota. Los focos los ocuparon personalidades de la talla de Marc Márquez, Laia Sanz y Toni Bou, los tres principales galardonados en la tarde de Madrid por conseguir la hazaña de juntar entre todos ellos 52 títulos mundiales de motociclismo.

Hace cinco meses el mismo lugar se iluminó para la gala de los premios de 2020, que no se pudo celebrar en dicho año por las circunstancias que provocó la pandemia. A partir de ahora se recupera el ritmo habitual y para el acto de este lunes también hubo glamour entre los asistentes: Emilio Alzamora, Lola Fernández Ochoa, Vivi Ruano, Alberto Tomé, Borja Fanjul, Miguel Díaz y Joe Llorente. Además, contó con la actuación musical de Los Secretos, que recibieron un reconocimiento especial María de Villota por su solidaridad.

La gala también lució con el resto de premiados. La trayectoria de Carmelo Ezpeleta se puso en el lugar que le corresponde. La Ciudad de la Raqueta reconoció la lucha de Carla Suárez para convertirse en una campeona dentro y fuera de las pistas. Asimismo, se elevó la figura de 'Pato' Clavet, la carrera de la pareja de pádel que conforman Javier Arenzana y Juan Fontán y el trabajo encomiable que hacen instituciones como el Comité Paralímpico Español.

La VIII edición de los Premios María de Villota contó con la presencia de tres grandes campeones del mundo que acapararon la mayor parte de la atención, pero con el tradicional recuerdo a la piloto. "Todos los premiados demuestran resiliencia, han vivido en su propio cuerpo las consecuencias de accidentes, pero han salido reforzados tras esas situaciones de crisis. Fernando Alonso dijo de María un día: no importa que te hayas caído, si no lo rápido que te has levantado", expuso su padre Emilio de Villota.

52 títulos mundiales

Aunque el nombre que más resaltó fue el de Marc Márquez. El campeón del mundo de motociclismo en ocho ocasiones recibió el premio de otro premiado como Carmelo Ezpeleta que explicó que "sigue mirando de la misma manera que cuando lo conocí siendo un niño" y puso en énfasis que "tenemos suerte de tener un campeón y una persona en España como él". "Han pasado Roberts, Doohan y Vale, pero el que de verdad ha cambiado el mundo de la moto ha sido él y ahora todos quieren ser Marc Márquez", finalizó el presidente de Dorna.

Tras recibir el aplauso de la tarde, Márquez recogió el premio recordando la figura de María de Villota. "Nos enseñó el valor de la superación que ahora me está tocando luchar. Aún no he cerrado este círculo, lo haré cuando vuelva a luchar por un título mundial. Estamos en ello y estoy seguro de que lo volveré a hacer", destacó el piloto de Honda.

El galardonado Marc Márquez, junto a Carmelo Ezpeleta y Emilio de Villota Jorge Barreno

"Probablemente no vuelva a ver un campeón en la historia del trial como Toni Bou". El campeón del mundo en 22 ocasiones recibió el premio de Andy Soucek, embajador de El Regalo de María, resumió en esa frase todos los méritos que ha hecho para recibir este reconocimiento. El catalán no pudo acudir a la gala, pero se mostró muy "agradecido con todas las personas que han hecho posible que reconozcan mi trayectoria".

Lola Fernández Ochoa se encargó de entregar el premio a Laia Sanz y puso en énfasis el valor de "destacar en un deporte compitiendo contra hombres". La motociclista agradeció el reconocimiento y puso en valor la figura de María. "Me gustaba mucho la energía que desprendía. En mi caso, que me dedico al mundo del motor, fue un referente muy grande", remarcó la campeona de 6 campeonatos del mundo de Enduro y 14 de Trial.

La resiliencia de Carla

Unos premios como los de la Ciudad de la Raqueta tenían que premiar un día la trayectoria de Carla Suárez, pero, más aún, tras ganarle la batalla al cáncer. Vivi Ruano entregó el reconocimiento a la canaria, a la que elevó a la figura de "inspiración". "Carla ha sido muy grande dentro de la pista, pero ha sabido llevarlo fuera para ganar su partido más importante", expuso la también extenista.

Carla, con su siempre imborrable sonrisa que le acompañó hasta en los momentos más duros de su vida, recogió el premio especial Ciudad de la Raqueta. Emocionada por las palabras de su compañera, agradeció el reconocimiento: "El tenis ha sido mi vida. El año pasado me tocó vivir una situación complicada de la que por suerte pude salir adelante. Fue el deporte el que me enseñó a no bajar los brazos. Quiero mandar un mensaje de fuerza a todas esas personas que pasan por una situación como la que yo pasé".

Durante la gala llamaron a Carmelo Ezpeleta "el Bernie Ecclestone español" por todo lo que ha hecho por el motociclismo mundial, aludiendo al poco reconocimiento que ha tenido. Los Premios María de Villota sí lo hicieron reconociendo su trayectoria. El segundo teniente alcalde de Madrid, Borja Fanjul, entregó el premio al presidente de Dorna que puso en valor la figura del deportista: "Hay muy pocos deportistas malas personas. Quiero agradecer a todos ellos por empujar para que el mundo sea mejor".

La primera Copa Davis no se habría entendido sin Francisco 'Pato' Clavet y la X edición de los Premios Ciudad de la Raqueta no quiso olvidarlo. Alberto Tomé, viceconsejero de deportes de la Comunidad de Madrid, entregó el premio a un tenista que se mostró entusiasmado por el reconocimiento. "Cuanto más años cumplo, más me doy cuenta de la suerte que hemos tenido los que hemos encontrado nuestra vocación. Me siento muy agradecido por todo lo que me ha dado el tenis, pero también por la vida porque sigo vinculado a la raqueta aunque no juegue", expuso.

Hernán Auguste, excampeón del mundo de pádel, se encargó de entregar el premio a la trayectoria en este deporte a Javier Arenzana y Juan Fontán, dos pioneros de esta modalidad que ahora está en boca de todos. Ambos se mostraron orgullosos de ser testigos "del nacimiento" y participar "en el crecimiento". También quisieron agradecer a "todas esas personas que altruistamente hicieron del pádel lo que es hoy".

Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis, fue el encargado de entregar el premio que reconoce la trayectoria en el mundo de la comunicación de Miguel Ángel Zubiarraín, fotógrafo, periodista de la Cadena SER, diario AS y editor de la revista Grand Slam. El responsable de la RFET también entregó el premio al mejor evento deportivo a la Liga de Tenis Juvenil de la Federación de Tenis de Madrid. Tati Rascón, presidente de la FTM, acudió a recoger el galardón que reconoce el trabajo que se hace en la cantera de este deporte desde la Comunidad.

El premio a la institución deportiva fue entregado por Joe Llorente. Un galardón que premia la labor del Comité Paralímpico Español y que acudió a recoger Susana Gaytán, directora adjunta de marketing. José Luis Amoroto, presidente de la Federación Madrileña de Pádel, entregó el premio a la Empresa Deportiva que fue a parar a entidad española Bullpadel. David Martínez, director comercial de la compañía, agradeció el apoyo que le brindan las federaciones y asociaciones como patrocinadores. Por último, el premio solidaridad fue a parar a la Asociación de Palas para Todos y fue entregado por Alberto Tomé.

