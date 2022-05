Nadal vs. Alcaraz, episodio III: la distancia se acorta y Madrid vuelve a acoger el duelo que vio nacer

Un año y un día después, Madrid volverá a acoger un partido entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Los dos tenistas españoles se medirán este viernes en los cuartos de final del Mutua (16:00 horas) y se jugarán un billete a las semis donde, muy probablemente, esperará Novak Djokovic.

La Caja Mágica se viste de gala esta jornada. Es una especie de final anticipada, esperada por todos desde que se conociera el sorteo del cuadro masculino. Con permiso de Nole, la atención ha girado en torno a ellos dos toda la semana en el Mutua Madrid Open. El reencuentro ya está aquí.

La primera vez que Nadal y Alcaraz se enfrentaron fue en la pista Manolo Santana, el 5 de mayo de 2021. Carlos, que celebraba su mayoría de edad ese mismo día, solo era una promesa situada en el puesto 120 del ranking ATP. Ahora es una realidad, como número 9 del mundo desde la semana pasada, y amenaza a su ídolo que acaba de volver de un parón por lesión.

Si tuviera diez años menos se podría hablar de rivalidad con Alcaraz, pero tengo 36 Rafa Nadal, en el Mutua Madrid Open

"A día de hoy, Alcaraz está mejor que yo", decía Nadal este jueves sobre el tercer partido de su saga contra 'Carlitos'. No ve rivalidad con el tenista de El Palmar y se lo toma más como un relevo generacional: "Me molestará a nivel tenístico el tiempo que me quede por jugar y luego le disfrutaré como aficionado", añadía el ganador de 21 Grand Slams.

Un Nadal realista lo pasó mal para ganar al belga Goffin en la ronda de octavos. El partido, que pudo sentenciar en la segunda manga, se alargó más de lo que cualquiera podía esperar. El de Manacor supo sobrevivir a cuatro match points en contra en el tie-break definitivo, salvando un par de ellos con dejadas tan espectaculares como arriesgadas.

Rafa Nadal, Florentino Pérez y Carlos Alcaraz, en el Santiago Bernabéu Real Madrid

Se impuso la resiliencia de Rafa ante el rugir de las gradas repletas de aficionados. Algo similar vivió la noche anterior, aunque desde el lado del público, en el Santiago Bernabéu. Presenció la milagrosa remontada del Real Madrid contra el Manchester City y este jueves tuvo la suya particular. En el palco del coliseo blanco coincidió con tenistas como Paula Badosa, Djokovic y el propio Alcaraz, con quien ya disfrutó del alirón liguero blanco cuatro días antes en el mismo escenario.

No lo tuvo tampoco fácil Alcaraz para meterse en cuartos. Como Nadal, pareció tener dominado el partido tras un primer set fácil. La contienda frente al británico Cameron Norrie se fue a la tercera manga, aunque ahí volvió a imponer su fuerza el tenista español y ganó para confirmar su asistencia al partido contra Rafa.

Cada vez más igualados

El Nadal-Alcaraz de ahora nada tiene que ver con el de hace un año. Entonces el partido, en primera ronda del torneo, fue un mero trámite para un Rafa que solo cedió tres juegos (6-1, 6-2). Para Carlos era una primera toma de contacto contra su ídolo de siempre y un regalo por su 18 cumpleaños.

Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, en el Mutua Madrid Open 2021

Esta vez no habrá regalos, tal y como se vio en marzo en Indian Wells. El Masters 1.000 norteamericano presenció el segundo cara a cara entre ellos. El contexto ya era bien diferente al de la primera vez, en semis de un gran torneo y con Alcaraz como 19º del mundo. La pelea estuvo igualada, pero se volvió a decantar del lado de Nadal: 4-6, 6-4 y 3-6.

Abrazo entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz Reuters

Siete semanas después de lo de Indian Wells, la distancia entre los dos tenistas se ha acortado más todavía. Nadal solo jugó la final de aquel torneo, perdiendo por sus problemas en las costillas, y no volvió hasta el comienzo del Mutua Madrid Open. Alcaraz, por su parte, ganó el Masters 1.000 de Miami y su primer Trofeo Conde de Godó. El salto al top 10 se consumó, siendo ya el tenista del circuito con más victorias en lo que va de año.

¿De verdad llega Alcaraz como favorito contra Nadal? ¿Está más cerca el paso de testigo? Son preguntas que solo podrán ser respondidas en la pista. El público madrileño está expectante de otro choque generacional que va camino de convertirse en un clásico si se sigue dando.

