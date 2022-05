Alcaraz y Djokovic ya conocen a sus primeros rivales del Mutua Madrid Open 2022

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic compartieron entrenamiento en la Caja Mágica antes de estrenarse en el Mutua Madrid Open este martes. Ambos ya conocen a sus primeros rivales. En el caso del tenista español, se enfrentará a Nikoloz Basilashvili. En cuanto al serbio, debutará en la edición de 2022 ante Gael Monfils.

Alcaraz llega al Mutua Madrid Open como uno de los favoritos después de su estreno en el Top Ten de la ATP. Por esta condición, su debut en la Caja Mágica no tiene lugar hasta este martes. Su rival, el georgiano Basilashvili, quien se impuso al italiano Fabio Fognini por 7-5 y 6-4.

Nikoloz Basilashvili es el número 27 del circuito masculino del tenis. Su mejor resultado en la presente temporada es el subcampeonato que logró en Doha. Precisamente, ante el español Roberto Bautista. El duelo ante el georgiano no es nuevo para Carlos Alcaraz. En la última edición de Roland Garros ya se vieron las caras con triunfo para el murciano por 6-4, 6-2 y 6-4.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, en el Mutua Madrid Open AFP7 / Europa Press

En cuanto a 'Nole' es otro veterano como Gael Monfils su primer rival en el Mutua Madrid Open 2022. El francés derrotó en primera ronda a Carlos Gimeno Valero por un contundente 6-3 y 6-0. El tenista galo ocupa el puesto 21 del ranking ATP y es uno de los profesionales que más veces ha estado presente en la Caja Mágica, con once participaciones.

El mejor resultado de Gael Monfils en el Masters 1000 de Madrid es la ronda de cuartos de final. Esta la alcanzó en los años 2008 y 2010. Además, se ha enfrentado a Novak Djokovic en hasta 17 ocasiones y todos ellos finalizaron con idéntico resultado: victoria para el serbio.

Alcaraz, listo

El entrenamiento de Carlos Alcaraz con Novak Djokovic no ha sido fácil para el tenista español. "Me ha metido una paliza, adaptarse a la altura no es fácil", ha asegurado el murciano en el canal de Twitch del Mutua Madrid Open. Eso sí, ha afirmado estar listo para el desafío: "He crecido muchísimo respecto al año pasado, pero sigo siendo Carlitos pero un poquito más grande. Cuando me llaman Carlos pienso que he hecho algo mal".

Además, ya levanta pasiones dentro del tenis. El mismísimo hijo de Novak Djokovic es un fan de Carlos Alcaraz. Así lo ha confirmado el propio 'Nole' en el canal de Twitch del torneo. "En los últimos meses para mi hijo Nadal ya no es número uno, es Alcaraz. Cambió su jugador favorito", ha revelado el serbio.

