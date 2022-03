Alex Dolgopolov, el tenista ucraniano que es capaz de disparar a tres rusos en la cabeza en cinco intentos

Un nuevo tenista se une al ejército de Ucrania para combatir la invasión de Rusia. Alex Dolgopolov (Kiev, Ucrania; 1988) ha decidido volver a la capital para luchar por su defensa. El cuartofinalista del Open de Australia 2013 se une en la capital ucraniana a otros raquetistas como Andrei Medvedev o Sergiy Stakhovsky. En su día llegó a ser número 13 del ranking ATP, además de ganar a Rafa Nadal en dos ocasiones. Ya está armado y asegura haber practicado el tiro en Turquía, donde le pilló el estallido del conflicto.

El que fuera ganador de dos torneos individuales de la ATP ha decidido volver a su país natal para defender aquello que afirma ser de los ucranianos. Será uno más del ejército improvisado que en las últimas semanas se ha ido forjando para combatir a las fuerzas rusas que llevan más de tres semanas invadiendo su país vecino. Dolgopolov tuvo que conducir desde Zagreb en una larga travesía hasta poder llegar a la capital de Ucrania.

"No soy Rambo" recordaba el ucraniano al que las lesiones le obligaron a retirarse en 2021 tras más de 15 años carrera. Es más, durante su trayectoria tuvo que hacer frente al síndrome de Gilbert. Es una enfermedad hepática común que no causa daño y en la cual el hígado no procesa la bilirrubina de manera adecuada. Esto le provocaba mucha fatiga. Su condición podía empeorar cuando tenía que viajar sobre largas distancias en avión. Ahora, con 33 años, luchará por su país.

Used to be rackets and strings, now this pic.twitter.com/hdYjMDlMuo — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) March 16, 2022

En menos de una semana el ganador de tres trofeos ATP y que ganó más de siete millones de dólares ha pasado de estar en Turquía entrenando en campos de tiro para regresar a su país natal. Se ha enfundado el casco y el chaleco antibalas y se ha unido así a la resistencia ucraniana. Nacido en Kiev, salió de Ucrania justo antes de que comenzaran los ataques y ahora ha decidido volver tras dejar a su madre y a su hermana en el país otomano.

Entrenamiento militar

"La guerra me pilló en Turquía. Llegué allí un día antes de que comenzara. trayéndome a mi hermana y a mi madre. He estado practicando tiro. Tuve la suerte de que alguien que fue soldado profesional que enseñara en entre cinco y siete días. Me siento cómodo con las armas y puedo pegar en la cabeza tres de cada cinco veces. Antes eran raquetas y cuerdas, ahora esto", sentencia en su relato a través de su cuenta de Instagram.

"Tomamos algunos chalecos antibalas para nosotros y para el ejército, volamos a Zagreb, compramos todo lo que necesitábamos y manejamos a través de Europa, entramos a Ucrania por Polonia y, al fin, llegamos a Kiev. Este es mi hogar y lo defenderemos. ¡Con toda la gente que se quedó aquí! Siento mucho respeto por todos y mucho orgullo por lo unido que está el país bajo la presión de un dictador loco", finaliza el extenista que ahora tratará de hacer retroceder a Rusia.

[Más información: Kuznetsov, la leyenda rusa vetada en España: una factoría de ciclistas con el sello de la URSS]

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan