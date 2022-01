Los torneos ATP 250 y 500 se frotan las manos con Novak Djokovic e instan a la libertad de vacunación

El parón mental que se planteó Novak Djokovic tras lo sucedido en Australia ha tocado fin. El tenista fue muy criticado en muchos sectores por su postura antivacunas, hasta el punto de que muchos países se replantearon sus medidas de entrada para que los deportistas disputen competiciones en sus fronteras. Después de ser expulsado de las del país australiano, ahora está encontrando el respaldo de torneos menores para que complete su temporada en ellos.

Lo importante en este deporte son los Grand Slam y ahora mismo solo podría disputar uno: Wimbledon. Francia no se aclara. Las autoridades galas acumulan ya varios bandazos respecto a las legislaciones que quieren dejar vigentes para la entrada de personas extranjeras en sus fronteras en tiempos de pandemia. Ahora mismo podría acudir a Roland Garros. El US Open ahora mismo es una utopía. En estos torneos ATP 500 y 250 es donde los tenistas preparan los abiertos y Djokovic se postula para acudir a varios.

Este martes ha confirmado su inscripción en el torneo de Dubái. También se espera su presencia en Belgrado como preparación a los Masters 1.000 de Madrid y Roma, donde no tendrá problema para acudir sin vacunar. Pero también está recibiendo invitaciones de torneos menores en Países Bajos y México, donde han defendido públicamente la libertad de elección de la vacunación. Pueden ser un filón para conseguir los muchos puntos que puede perder.

El torneo que se celebra entre el 14 y el 25 de febrero en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos será testigo del regreso de Djokovic a las pistas. Allí, basta con acceder al país con varios test PCR con resultado negativo. 72 horas antes de volar hacia allí, Novak deberá realizarse la primera prueba. Nuevamente, 6 horas antes. La última tendrá que hacérsela ya en Dubái. Esa es la nueva realidad que le espera al serbio.

Países Bajos y México

Djokovic no dio indicios de cómo continuaría su calendario oficial en el circuito, tras el escándalo en suelo australiano, donde las autoridades de ese país lo expulsaron y se quedó sin poder jugar ese Abierto, donde tiene el récord de nueve títulos individuales. Pero desde entonces ha habido algunas voces que han tratado de convencer al serbio colocándose del lado de su postura con respecto a la libertad de decisión sobre la vacunación.

Richard Krajicek, excampeón de Wimbledon y director del ATP 500 de Rotterdam, mostró su predisposición de sumar al serbio. "Cada año llamamos a su agente para dejar claro nuestro interés por contar con él. Habitualmente se va a esquiar después de Australia y eso le impide competir aquí. No rompería ninguna regla si viniera aquí, sería bienvenido. Mi opinión es que todos tienen derecho a no vacunarse", remarcó sobre el torneo que se disputa del 7 al 13 de febrero.

Por el mismo camino fue Raúl Zurutuza, director del torneo ATP 500 de Acapulco: "Novak tiene su agenda; si quiere venir, la relación es muy buena; prefiero que sea una decisión suya, aunque lo veo complicado porque una semana después habrá Copa Davis". Tampoco sería necesario vacunarse para entrar en México y disputar este torneo que está fijado en el calendario entre el 21 y el 26 de febrero. Esta sería una alternativa si tuviera algún problema en Dubái.

Aunque el que abrió la veda afirmando que estarían encantados de que Novak acuda a su torneo fueron el alcalde de Madrid y el director del Mutua Madrid Open. Tanto José Luis Martínez-Almeida como Feliciano López aseguraron que el reclamo del Masters 1.000 no sería el mismo sin Djokovic y que esperaban que su situación no fuera un contratiempo para acudir a la cita a la que no suele faltar.

Los Masters 1.000

Djokovic se enfrenta a un 2022 muy complicado si las restricciones con los no vacunados siguen. El serbio puede perder su posición como rey del tenis mundial si no cambia de opinión. Cuesta creer que pueda entrar en Canadá y China para disputar Montreal y Shanghai. El primer país es tan restrictivo que no permite público en las gradas para los partidos de la NBA de los Toronto Raptors. El segundo ha exigido la vacunación en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.

Como en Madrid, a Roma también podría acudir. En Italia pueden entrar los no vacunados teniendo que hacerse una prueba de PCR cada 48 horas y sin poder entrar en el club del torneo más allá de la pista. Para los dos de Francia está pendiente de los bandazos del país. Los galos organizan Paris - Bercy y, ya en Mónaco, Montecarlo. Por ahora son una utopía Indian Wells, Miami y Cincinnati, ya que todos ellos se disputan en Estados Unidos y se encontraría con el mismo problema que con el US Open.

Novak Djokovic fue deportado y esto le ha causado un gran golpe anímico: "Estoy extremadamente decepcionado con el fallo del Tribunal de desestimar mi solicitud de revisión judicial de la decisión del ministro de cancelar mi visa, lo que significa que no puedo quedarme en Australia y participar en el Open de Australia". Ahora empieza a ver la luz dentro del túnel que él mismo cavó.

