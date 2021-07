Paula Badosa se mete en los octavos de Wimbledon tras ganar a Linette

La española Paula Badosa se metió por primera vez en la segunda semana de Wimbledon después de levantar un parcial adverso y un 0-3 en contra en el tercer set a la alemana Magda Linette (5-7, 6-2 y 6-4).



Badosa encadena dos segundas semanas en Grand Slam, después de alcanzar los cuartos de final en Roland Garros hace menos de un mes. Necesitó de su mejor tenis para imponerse a una Linette que comenzó abajo en el marcador, pero que se llevó los últimos cuatro juegos del primer set tras un parón de más de una hora por la lluvia.



La alemana volvió más fresca de la interrupción y, aunque tuvo que ser atendida de la espalda por el fisioterapeuta, tomó ventaja ante Badosa, que necesitó de dos 'breaks' y de cinco puntos de set para nivelar el marcador.



La española volvió a perder el rumbo del encuentro y Linette se llegó a colocar 3-0 y 40-15 sobre el saque de Badosa, que salvó las dos pelotas de rotura y mantuvo un servicio que terminó siendo crucial. Al siguiente juego también levantó un 40-15, quebró y remó hasta el 3-3.



En la recta final de partido, con todo igualadísimo, la primera en aprovechar su oportunidad fue Paula Badosa, que firmó su presencia en octavos a la segunda bola de partido.

Estos son los segundos octavos de final en la carrera de Badosa, tras los de París, en los que se enfrentará a la checa Karolina Muchova. A sus 23 años, la tenista española aspira a seguir creciendo en el circuito WTA con un nuevo reto en Wimbledon. Ella, además, es la única tenista española que queda en el torneo de hierba tras la eliminación de Carla Suárez y de Garbiñe Muguruza estos últimos días.

El objetivo de los Juegos

Los últimos campeonatos de Badosa están siendo muy satisfactorios. Además de mantenerse con opciones en Wimbledon y tras el optimismo obtenido de su actuación en París, el próximo reto está en los Juegos Olímpicos de Tokio. La tenista tiene una gran oportunidad para consagrarse y es una de las fijas en la selección nacional.

Badosa tiene una gran historia detrás. Y es que en 2018, como ella misma confesó, tuvo que superar una depresión. Las altas expectativas que había sobre su potencial y las comparaciones que tenía que escuchar la sobrepasaron. "Con 17 años, la cabeza no está lista. Él me entiendo mucho, me ayuda con la presión", llegó a explicar sobre Javier Martí, su mano derecha. Los resultados de esa complicidad entre ambos ya se están viendo, aunque todo apunta a que solo es el comienzo.

