9 de 9

Federer reapareció en Ginebra y perdió a las primeras de cambios contra el español Andújar. Las sensaciones del suizo, a sus 39 años, no son buenas:

"No estoy decepcionado tanto por el resultado, sino por el torneo porque la gente quería verme aquí. Esperaba una mejor versión de mi tenis, pero los entrenamientos no tienen nada que ver con los partidos. Hoy no supe marcar la diferencia en los momentos clave"