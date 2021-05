Carlos Alcaraz será el rival de Nadal en su debut en Madrid: "Es un sueño hecho realidad"

Ni el mejor guionista de Hollywood podría haber imaginado un comienzo de Master 1000 de Madrid más bonito para Carlos Alcaraz, la joven promesa del tenis español llamada a pelear por estar en lo más alto. Al jugador de El Palmar de tan solo 17 años se le han juntado de golpe todas las emociones para arrancar el que será un torneo realmente especial para él, incluso aunque caiga en su segundo partido.

De momento, el joven tenista murciano que ha crecido, y de qué forma, en la academia de Juan Carlos Ferrero, ya ha dado un gran paso en su corta, pero intensa carrera deportiva al apuntarse la primera victoria de su vida en un torneo de categoría Master 1000. Ha sido en el Mutua Madrid Open, un certamen extremadamente importante para él, ya que como él mismo ha afirmado, ha acudido a la Caja Mágica en cada edición para presenciar el mejor tenis del mundo.

Unos años después ha sido él quien se ha visto rodeado de tanto público y de tanta expectación para comenzar su andadura en el torneo madrileño, y no ha podido hacerlo de mejor forma. Alcaraz se ha alzado con la victoria frente al tenista francés Mannarino por 6-4 y 6-0 en un encuentro en el que comenzó nervioso y con dudas, pero que después gestionó con una madurez increíble para un chico de su edad para terminar arrasando en la segunda manga.

Carlos Alcaraz ejecuta un saque ante Mannarino en el Mutua Madrid Open EFE

Este triunfo, además de ser el primero de toda su vida en un Master 1000 y de que haya llegado en casa, tendrá un premio muy, muy especial, y es que se medirá a Rafael Nadal en el debut del manacorí en el torneo. Alcaraz tendrá la increíble oportunidad de desafiar al mejor jugador español de la historia y uno de los mejores de siempre en una torneo en el que ha ganado tanto en pista cubierta como sobre tierra batida.

Además, para redondear esa fiesta, el partido tendrá lugar el próximo miércoles 5 de mayo, día en el que cumplirá su 18 años cumpleaños, efeméride que ya no podrá olvidar jamás gracias a ese apasionante partido que medirá al presente y al futuro del tenis español y a dos de los jugadores con más talento del circuito.

Tras vencer en su partido frente a Mannarino, Alcaraz no daba crédito a lo que estaba consiguiendo y, sobre todo, a lo que significaba haber ganado ese partido, ya que para él pocas cosas hay más especiales que medirse a uno de sus ídolos como es Rafa Nadal, un referente para Alcaraz y para todos los tenistas españoles.

Alcaraz, muy emocionado

"Intentaré no dar la importancia que tiene el partido ni con quién voy a jugar e intentaré disfrutar. Para mí jugar con Nadal va a ser un sueño hecho realidad. Y la mejor manera será cumpliendo los 18 años". Así de emocionado se mostraba ante los micrófonos de Teledeporte después de sumar con contundencia su primera victoria en un Master 1000.

Alcaraz golpea una derecha en el Mutua Madrid Open EFE

El tenista murciano de todavía 17 años intentaba explicar lo que supone para él, a su corta edad, afrontar un reto tan grande estar en una pista tan majestuosa como la central de Madrid: "Jugar aquí es súper especial. Es un torneo que he venido a verlo desde que era pequeño y ahora estaba enfrente de toda la gente. Me he sentido muy cómodo. Entré un poco nervioso pero el público me ha animado y me ha ayudado a subir para arriba".

"Esto para mí es nuevo. Jugar en la pista central de la Caja Mágica... nunca he jugado en una pista tan grande. Entré un poco nervioso. Lo he hecho bastante bien y he estado muy a gusto en la pista". A gusto en la pista se le ha visto al joven Alcaraz que ahora ya tiene uno de los retos más excitantes de su vida, intentar poner en aprietos a todo un Rafa Nadal en la Caja Mágica de Madrid. El futuro ya está aquí.

