Rafa Nadal alucina con la noticia del día en el Master 1000 de Montecarlo: "Nadie lo esperaba"

Rafa Nadal ha vuelto a dar un golpe encima de la mesa en el Master 1000 de Montecarlo tras arrollar al búlgaro Grigor Dimitrov por un resultado de 6-1 y 6-1 en menos de una hora de juego. El balear se mostró imponente y no dio opción a su rival, volviendo a poner sobre la pista esa versión tan suya que le hace ser un ciclón en tierra batida y que ya lució en su primera victoria en el torneo monegasco.

El tenista español compareció en rueda de prensa después de su partido y dejó una de las anécdotas del día al mostrar su sorpresa por la que ya es la gran sorpresa del torneo, y es que Evans venció a Novak Djokovic y lo apeó de la lucha por el título. De esta forma, Nadal ve como se cae un gran oponente en su lucha por sumar otro Master 1000 en su carrera deportiva.

"A Evans le he visto muy bien, sabe jugar, es inteligente, con un estilo de juego distinto, y sabe controlar los tiempos con pocos errores. Lee muy bien el partido y cambia el ritmo. No me esperaba que ganara a Djokovic, ni yo ni casi nadie. El hecho de que los que estamos arriba no hayamos fallado casi nunca hace que cualquier sorpresa ante nosotros parezca muy especial, pero la diferencia no es mucha. Lo normal es que pasen cosas en días así. Esta vez le ha tocado a él, hay que aceptarlo, los rivales también quieren ganar".

Rafa Nadal en rueda de prensa en el Master 1000 de Montecarlo Reuters

Por su parte, Rafa ha analizado también su partido frente a Dimitrov en el que ha tenido poca exigencia y en el que ha lucido una solidez casi sobrehumana. Mientras tanto, el búlgaro ha estado superado por la situación en todo momento, por momentos desquiciado y no ha sido rival para un Nadal que sigue con paso firme. Ya está en los cuartos de final.

Partido contra Dimitrov

"Él ha jugado demasiado agresivo y con muchísimos errores. Es un partido que tiene poco que analizar por mi parte. Es lo que hay, estoy en cuartos de final, una noticia positiva para mí. He entrenado bien. Si me dices si hubiera preferido otro estilo de partido, pues sí, pero es el que ha sido y estoy en cuartos, me siento bien y estoy listo".

Rafa Nadal, durante el Masters 1000 de Montecarlo REUTERS

Cuestionado por las condiciones climatológicas, y en especial por el viento, Rafa mostró de nuevo su cara más amable: "El viento era tolerable, esto no es viento de verdad, ni mucho menos. En las semifinales que perdí contra Fognini aquí sí que había viento, o cuando gané en Roland Garros a Federer hace un par de años. Esta es la gracia de nuestro deporte, jugamos en pistas descubiertas con condiciones cambiantes, con un impacto decisivo en el juego, más en la tierra batida. Hay que estar preparado para aceptar las cosas y espero estarlo".

Ahora, Nadal ya tiene puesta su mente en los cuartos de final donde se las verá con el vencedor del partido que enfrenta a Roberto Bautista con Andrey Rublev: "Lo positivo es que he ganado, mañana será una historia diferente, confío en estar preparado, los días previos me indican que lo estoy. Luego hay que salir y jugar al nivel que necesito".

