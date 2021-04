Djokovic se la pega en Montecarlo ante Evans: eliminado en octavos

Primera gran sorpresa de la temporada de tierra batida. Novak Djokovic ha caído en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo después de perder frente a Dan Evans. El británico se impuso en dos sets siendo determinante en el momento clave de cada tanda y rompiendo el saque del serbio al comienzo del encuentro y al final. El número 33 del mundo le endosó un 6-4 y un 7-5 en 2 horas y 6 minutos de juego para ser el primer jugador en derrotar al número uno del ranking ATP.

Quizá se vio al Djokovic más apático del año. Arrancó sin energía, sin chispa, sin nada. Y sufrió dos roturas de servicio en el 0-3 inicial. El viento estaba también haciendo acto de presencia y perjudicando el ritmo de un serbio que tardó en entrar. El número 1 del mundo se limitó a devolver bolas y a esperar el fallo del rival, un David Evans que sin ser especialista en tierra no es un recién llegado. Olió la sangre y entendió que hoy podía ser su gran día.

Eso sí, el balcánico no se iba a arrugar. Pareció reaccionar Djokovic y se colocó 2-3 en el marcador, pero cedió el sexto juego, que duró 10 minutos. Pese a todo y a no mejorar mucho su nivel de tenis, Djokovic empató a 4. Evans, a lo suyo, fue capaz de apuntarse el primer set por 4-6 tras 56 minutos de juego. La señal de que algo no estaba funcionando en la cabeza del jugador serbio es que sumaba 23 errores no forzados en este episodio del partido.

Novak Djokovic abandona la pista del Masters 1000 de Montecarlo REUTERS

Era impropio de Djokovic lo que se estaba viendo sobre la pista del Masters monegasco y tenía que cambiar su chip. En la segunda manga, el primer favorito del torneo monegasco subió el nivel, puso más energía y buscó la victoria en cada punto y fruto de ello fue el 3-0, pero de nuevo llegaron los errores no forzados, la falta de profundidad y ambición en los golpes, con lo que Evans recuperó terreno perdido. El terreno que había recuperado, no tardó en perderlo.

Aún así, Djokovic dispuso de una bola de set que desaprovechó y a partir de ahí emergió nuevamente un Evans que hizo buenos para sus intereses los 22 errores no forzados en esta segunda manga de Djokovic para acabar ganando por 7-5. En total, 45 fallos del número uno del mundo que se despedía del primer torneo de la temporada en tierra batida casi a las primeras de cambio. Sinner le puso en aprietos en un gran partido, pero hoy se vio la cara B del serbio.

Los cuartos

El jugador inglés se medirá en cuartos de final con el belga David Gofin, undécimo favorito, que venció al alemán Alexander Zverev por 6-4 y 7-6 (7). Máxima igualdad durante la hora y 52 minutos que duró el partido en la Pista des Princes. Una rotura con 3-3 en el marcador fue suficiente para que el belga se llevase el primer set. El segundo set llegó al tie break debido al acierto de ambos tenistas con su saque y fue definitivo para la victoria del número 15 del ranking ATP con un apretado resultado de 9-7.

