Muguruza, de paliza en paliza: nueve juegos perdidos en sus primeros tres partidos del año

Esto es tomarse la venganza por todo lo alto. Un año después de perder ante Sofia Kenin la final del Abierto de Australia, Garbiñe Muguruza arrasó a la estadounidense (6-2, 6-2) para meterse en las semifinales de uno de los torneos WTA 500 que se están disputando en las Melbourne Summer Series como antesala del primer grande de la temporada. El sábado, Garbiñe se medirá a Marketa Vondrousova (sin enfrentamientos previos) por una plaza en la final.

“Los dos partidos anteriores habían sido en momentos muy diferentes”, recordó la española tras el cruce. “El primero ni lo recuerdo mucho, pero tengo muy presente el último de hace un año. Hoy me he mostrado más preparada para competir, más fresca. Sabía lo que esperar de ella como jugadora”, prosiguió Muguruza. “Me apetecía volver a enfrentarme a ella en Australia. Tenía esa espina clavada. Estoy contenta de que esta vez la victoria haya sido para mí”.

Si los días anteriores Muguruza había cedido solo cinco juegos en dos partidos, ante Kenin esa cifra no aumentó demasiado. Para endosarle un marcador tan contundente a la número cuatro del mundo, la española se acercó a la gruesa línea que separa el notable del sobresaliente. Fue una Garbiñe espectacular que unió atrevimiento y puntería para desarmar de arriba a abajo a Kenin.

“No estoy sorprendida”, respondió cuando le preguntaron si esperaba un resultado tan abultado. “Si se trabaja bien, siempre se puede jugar a un nivel muy alto. Estaba más preparada para enfrentarme a ella que la última vez. He jugado bien, me he adelantado en el marcador muy rápido y eso me ha dado ventaja. Estoy contenta porque he hecho un buen trabajo en pretemporada y está saliendo ya en el primer torneo”, continuó la número 15 mundial. “Me ayudan las victorias, me confirman que lo estoy haciendo bien. Espero que también me sirvan de cara al Abierto de Australia. De momento estoy contenta. Nunca se sabe si te va a costar al principio del año. Hay dudas, pero ahora mismo me veo bien”.

Antes de ponerse a pensar en ese primer grande del año, donde debutará contra Margarita Gasparyan, Muguruza tiene el reto de levantar su primer título desde abril de 2019 (Monterrey). Ya se sabe: hay pocos trampolines mejores que ese.