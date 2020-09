Garbiñe Muguruza coge confianza en Roma: "Trato de jugar cada partido como si fuera el último"

Garbiñe Muguruza, que doblegó este jueves a la estadounidense Coco Gauff y se clasificó para los octavos de final del torneo de Roma, aseguró que trata de "jugar cada partido como si fuera el último", porque necesita conseguir ritmo de cara al Roland Garros.



"Solo estoy pensando en salir de Roma, espero, con un trofeo o jugando los máximos partidos posibles. El US Open fue breve para mí. Sé que no hay aficionados (en Roma), es un poco más complicado para mí, porque me gusta jugar con los espectadores aquí, trato de jugar cada partido como si fuera el último", dijo Garbiñe en la rueda de prensa virtual ofrecida al acabar el partido.



La jugadora española, número 17 del ránking, se impuso por 7-6(4), 3-6 y 6-3 ante la joven Gauff, de apenas 16 años, y consideró que la experiencia tuvo un papel importante.



"Mucha gente habla de su edad, pero yo no pienso en su edad, sí que es cierto que ella juega quizás con menos presión. Yo si tuviera 16 años quizás jugaría más suelta. Puede hacer algún fallo extraño, pero ella tiene un nivel altísimo pese a su edad", dijo.



"La experiencia lo que te da es saber lo que funciona y que no, cómo afrontar un punto muy importante. Eso no lo consigues hasta que ya hayas vividos esos momentos", agregó.



Garbiñe reconoció que el parón sanitario llegó para ella en un momento en el que se sentía muy bien, aunque reconoció que tomarse un período de pausa le vino bien para recuperarse también a nivel físico.



"Fue un feo momento para parar, porque cuando estas jugando bien no quieres parar por siete meses. A nivel de tenis fue duro, pero saqué lo mejor de eso, estoy contenta por volver, pero fue bueno tener una pausa, también a nivel físico", aseguró.

Con ganas en la gira de tierra

Tras una mala experiencia en la gira americana, Garbiñe Muguruza espera que su periplo por la tierra batida sea más exitoso. Ha llegado al Master 1000 de Roma con mucha ambición y muchas ganas y superar un difícil escollo como Coco Gauff, que a pesar de su juventud ya es una de las jugadoras más peligrosas del circuito, sin duda le dará confianza.

Muguruza, durante su partido ante Gauff en Roma. Clive Brunskill Reuters

A estas alturas, el gran objetivo de la temporada sería hacer el mejor papel posible en Roland Garros y por ello, la hispano-venezolana necesita acumular partidos en pista para ir recuperando esas buenas sensaciones que experimentó con su tenis al principio de la temporada. La jugadora ha asegurado que se encuentra en un buen estado, y por eso espera alargar su estancia lo máximo posible.

Sin embargo, Garbiñe no esconde que su mayor deseo es levantar el trofeo en París, un triunfo que sin duda le permitiría volver a acercarse a los puestos cabeceros del ranking mundial de la WTA, ya que su rendimiento en la última fase de su carrera, con demasiados altibajos le han alejado incluso del Top10, algo reseñable para una tenista de su talento.

