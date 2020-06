El tenista Dan Evans recuerda su suspensión por cocaína: "Me odié a mí mismo"

Dan Evans, tenista británico número 28 del mundo, recordó su sanción de un año por consumo de cocaína y aseguró que durante ese período de tiempo se odió a sí mismo.

El jugador de Birmingham dio positivo en cocaína en un control antidopaje realizado en abril de 2017, lo que le valió una sanción de un año sin jugar.

Su calvario

Ya de vuelta al circuito, Evans rememoró en el podcast My Sporting Mood, aquellos meses fuera de las pistas.

"Cuando volví tuve problemas para entrar en torneos y no estaba recibiendo la ayuda que necesitaba de la gente a la que yo había ayudado antes", explicó Evans, refiriéndose a la federación británica de tenis.

"Aún reflexionas sobre aquello y piensas 'fue estúpido', pero no echo la vista atrás y me odio como hice durante la sanción. Durante etapas de la sanción estás decepcionado con lo que hiciste, pero en algún momento tienes que pasar página. Me siento agradecido de cuando pude saltar a pista", reconoció.

Además, Evans también habló sobre la ayuda que le procuró un psicólogo deportivo: "Estaba en contra de ver a un psicólogo deportivo, pero la persona con la que trabajé era muy buena, muy diferente del que hablé cuando tenía 16 o 17 años. Me dio buenos consejos, aquellas sesiones no tuvieron precio. Cuando perdía, empezaba a dudar de mí mismo, pero él me hablaba de la perspectiva y me decía que tenía mucho tiempo por delante y que todo no iba a ocurrir rápido".

[Más información: Coco Gauff recuerda la muerte de George Floyd: "Si eliges el silencio, eliges el bando del opresor"]