Nadal, a tercera ronda del US Open sin jugar Efe

US Open

Rafael Nadal se metió en la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos sin saltar a la pista. Una lesión en el hombro derecho de Thanasi Kokkinakis, su contrario, le despejó el camino para pelear el sábado por una plaza en los octavos de final del último grande del año, donde se encontrará con Fernando Verdasco o Hyeon Chung. El abandono del australiano dejó una estadística sorprendente: tras 309 partidos jugados en Grand Slam, es la primera vez que Nadal sigue adelante en un torneo de la máxima categoría por la retirada de un oponente, la décima en total de su carrera.

Minutos antes de que comenzase la sesión nocturna del jueves, la organización del US Open anunció la baja de Kokkinakis, todo un golpe para un tenista flagelado por las lesiones, un jugador sin suerte. Hace unos días, el australiano celebró su primera victoria en un grande en cuatro años tras imponerse al bielorruso Ivashka. Ese triunfo fue balsámico: de diciembre de 2015 a mayo de 2017, Kokkinakis solo jugó un encuentro después de una operación en su hombro derecho, de sufrir problemas en el músculo pectoral, en el abdominal oblicuo, en la ingle y nuevamente en el hombro. Una victoria contra Roger Federer en Miami 2018 le dio motivos para creer entre tanto sufrimiento, antes de volver a hacerse daño en la rodilla, en el hombro, que forzó su baja en el Abierto de Australia de este año, y otra vez en el pectoral.

Así, Nadal aterrizará en la tercera ronda con la exhibición del primer día como referencia, y tras cuatro días de descanso. Es decir, sin ningún tipo de desgaste. Todavía sigue faltando mucho, los aspirantes no han llegado ni a la mitad del camino, pero el futuro pinta bien para el campeón de 18 grandes: mientras Novak Djokovic y Federer miden este viernes la dimensión de sus problemas (el serbio se enfrenta a Denis Kudla pendiente de su hombro izquierdo, el suizo juega con Daniel Evans buscando una solución a sus malas sensaciones), Nadal avanza con paso firme y rebosante de energía. El español, ya se sabe, no necesita mucho más para aspirar a todo: mucho tendrían que torcerse las cosas para que el número dos no esté en la discusión por la copa.