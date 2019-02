Piqué y la nueva Copa Davis: "Messi forma parte de ella"

La nueva Copa Davis instaurada por el grupo Kosmos y la ITF está generando un gran revuelo en el mundo del tenis. Gerard Piqué y su equipo han conseguido que el nuevo torneo vaya a ver la luz y el próximo mes de noviembre, en Madrid, en las instalaciones de la Caja Mágica se podrá ver un nuevo formato que se ha llevado tantos palos como alabanzas.

El futbolista del Barcelona concedió una entrevista al diario MARCA en la que habla sobre todo lo acontecido estos últimos meses en torno al nuevo formato. Uno de los datos que más ha sorprendido es que Messi "forma parte de esta Copa Davis", ya que es socio del grupo Kosmos y comparte con el catalán "inquietudes deportivas".

Otros compañeros de vestuario cuenta que "no entienden" como se ha embarcado en esta aventura y que intenta hacerles ver este torneo "es como un Mundial de fútbol" para que se animen y en noviembre vayan a Madrid a ver el espectáculo.

La Copa Davis de Piqué

El central azulgrana además afirmó que odia que llamen al torneo la Copa Davis de Piqué, porque es un torneo que "es historia, algo muy grande, una de las competiciones más antiguas de este deporte". El cambio de formato mucha gente no lo entenderá según las palabras del defensa, sin embargo, afirma que lo que quieren hacerles ver es que "están equivocados" y que el torneo sigue vivo.

Tenistas como Rafa Nadal se han mostrado a favor del torneo y además ha mostrado su interés en jugar en Madrid, aunque el futbolista no quiere "medir el éxito del torneo dependiendo de quién juegue o no". Otros no han sido como el balear, ya que Djokovic y Federer no han sido tan receptivos con el nuevo formato.

Piqué reveló además que le transmitió al agente del suizo que si su país se clasifica les encantaría contar con su presencia. Con el propio tenista no ha tenido la oportunidades de hablar pero "lo intentará". Otro muy crítico ha sido Novac Djokovic, que como presidente de la Asociación de Jugadores de la ATP "trasladó una serie de inquietudes" por las que estuvieron conversando, ante lo que el futbolista replicó que ATP e ITF deben trabajar de la mano".

